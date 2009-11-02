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Диверсификация – миф или стратегия?

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#1
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Диверсификация – миф или стратегия?
Всем Хай!

У нас тут новая тема для дискуссий.

Как мы знаем, количество желающих вложить свои деньги в хайп-проекты становится всё больше, однако заработать получается далеко не у всех. Это связано с тем, что преимущественно все хайпы обладают достаточно высокими рисками. Быть успешным в этом виде инвестирования могут лишь те, кто хорошо усвоил стратегию работы и сводит свои риски к минимуму при помощи известного метода диверсификации.

Диверсификацияэто процесс, при котором деньги вкладываются в различные активы, с целью перекрыть возможные потери. Инвестиционный портфель разделяется, и средства вкладываются в разные проекты. Такой подход снижает вероятность потерь, поскольку все проекты не могут прогореть одновременно.

Вкладывать деньги во всё подряд, конечно же, не рекомендуется. Основной портфель должен состоять из надёжных проектов, риски по которым минимальны. Всего рекомендуется инвестировать в 5-10 проектов, 1-2 из которых будут высокодоходными и иметь повышенные риски, которые в случае необходимости получится перекрыть остальными вложениями.
Инвестировать средства стоит как в долговременные, так и в свежие проекты, которые только что появились на рынке. Одни гарантируют стабильность, другие дают возможность неплохо заработать. Необходимо будет находить баланс между количеством надёжных хайпов и новых проектов.

После того, как вы определились с проверенными инвестициями и новыми проектами, нужно подумать о сумме, которую нужно вкладывать в тот или иной хайп. При распределении средств, нужно руководствоваться тем, что суммы, вложенные в проверенные и новые проекты, не должны различаться более чем на 30%. Иными словами, не нужно вкладывать половину портфеля в надёжные хайпы, так как в конечном итоге можно остаться без прибыли.

Такой принцип распределения средств путём их диверсификации наиболее оптимален. Однако большое значение имеют конкретные проекты с уровнями их доходности, рисками и требуемыми суммами.

А вы диверсификацируете?
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