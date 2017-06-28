sfereon2.com - SFEREON

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О проекте
Активация сферы - финансовая тропа в бесконечность!
Старт проекта 24.06.2017
SFEREON
Активируйте свою магическую сферу. После активации сфера наполняется электрическим зарядом и магические свойства вашей сферы будут находиться в процессе расщепления. Каждая активация сферы приносит игрокам достаточно высокий доход, а главное - пассивный! На Ваш выбор различные сферы и дополнительные слоты для каждой из них!
Активированные магические сферы создают пассивный доход в автоматическом режиме. После активации у каждой сферы есть свой уникальный индикатор прибыли, отображающий краткую статистику Вашей активированной Сферы. Все начисления, вырабатывающиеся Вашими активированными сферами, поступают на Ваш игровой баланс в режиме реального времени.
Все расщепленные энергетические частицы активированной сферы имеют достаточно высокую ценность! Активируйте как можно больше магических сфер, получая большое количество частиц и увеличивая свой пассивный доход в высокодоходном игровом активаторе Sfereon, чтобы рост чисел Вашего игрового Баланса не останавливался и увеличивался не по дням, а по часам.
Характеристики сфер
Стоимость 1-3 $
Доход в час 0.37%
Доход в сутки 8.93%
Доход всего 125%
Срок жизни 14 дней
Стоимость 5-9 $
Доход в час 0.32%
Доход в сутки 7.74%
Доход всего 147%
Срок жизни 19 дней
Стоимость 10-30 $
Доход в час 0.30%
Доход в сутки 7.08%
Доход всего 170%
Срок жизни 24 дне
Стоимость 50-100 $
Доход в час 0.23%
Доход в сутки 5.50%
Доход всего 198%
Срок жизни 36 дней
Стоимость 500 $
Доход в час 0.24%
Доход в сутки 5.71%
Доход всего 400%
Срок жизни 70 дней
Платёжные системы
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