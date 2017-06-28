Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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sfereon2.com - SFEREON

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 11:22
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.04.2017
Сообщений: 139
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.013
sfereon2.com - SFEREON


Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 24.06.2017

SFEREON

О проекте

Активация сферы - финансовая тропа в бесконечность!

Активируйте свою магическую сферу. После активации сфера наполняется электрическим зарядом и магические свойства вашей сферы будут находиться в процессе расщепления. Каждая активация сферы приносит игрокам достаточно высокий доход, а главное - пассивный! На Ваш выбор различные сферы и дополнительные слоты для каждой из них!

Активированные магические сферы создают пассивный доход в автоматическом режиме. После активации у каждой сферы есть свой уникальный индикатор прибыли, отображающий краткую статистику Вашей активированной Сферы. Все начисления, вырабатывающиеся Вашими активированными сферами, поступают на Ваш игровой баланс в режиме реального времени.

Все расщепленные энергетические частицы активированной сферы имеют достаточно высокую ценность! Активируйте как можно больше магических сфер, получая большое количество частиц и увеличивая свой пассивный доход в высокодоходном игровом активаторе Sfereon, чтобы рост чисел Вашего игрового Баланса не останавливался и увеличивался не по дням, а по часам.

Характеристики сфер



Стоимость 1-3 $
Доход в час 0.37%
Доход в сутки 8.93%
Доход всего 125%
Срок жизни 14 дней



Стоимость 5-9 $
Доход в час 0.32%
Доход в сутки 7.74%
Доход всего 147%
Срок жизни 19 дней



Стоимость 10-30 $
Доход в час 0.30%
Доход в сутки 7.08%
Доход всего 170%
Срок жизни 24 дне



Стоимость 50-100 $
Доход в час 0.23%
Доход в сутки 5.50%
Доход всего 198%
Срок жизни 36 дней



Стоимость 500 $
Доход в час 0.24%
Доход в сутки 5.71%
Доход всего 400%
Срок жизни 70 дней


Платёжные системы
PAYEER
PerfectMoney
AdvCash

Партнёрская программа
10% / 2% / 1% на вывод



Мой вклад


Рефбек 100%
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GEG Alienswar
Mladkovskiy на форуме  
Старый Сегодня, 11:39
#2
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.09.2016
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: sfereon2.com - SFEREON
+ 1.72 $

Date: 28.06.2017 08:05:41
ID: 369724520
Details: anonim → P30946769
Amount: 1.72 $

Comment: Выплата пользователю Solnce80 с проекта Sfereon2.com
__________________
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НастяА на форуме  
Старый Сегодня, 12:02
#3
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.04.2017
Сообщений: 139
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.013
Автор темы Re: sfereon2.com - SFEREON
Дата операции: 28 Июн 2017 08:35
ID операции: 369731919
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 2.77 $
Комментарий: Выплата пользователю axtung84 с проекта Sfereon2.com

От: @anonim
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Ферма чумы
GEG Alienswar
Mladkovskiy на форуме  
Старый Сегодня, 12:09
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 360
Благодарностей: 47
УГ: 3
КП: 0.000
Re: sfereon2.com - SFEREON
Очередной клон...
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Старый Сегодня, 12:24
#5
Любитель
 
Имя: Фрэнк
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.12.2016
Сообщений: 344
Благодарностей: 46
УГ: 4
КП: 0.097
Re: sfereon2.com - SFEREON
Не, ну первопроходец хорошо поиграл, здесь мимо
__________________
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Старый Сегодня, 12:45
#6
Специалист
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: районы кварталы
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.11.2016
Сообщений: 2,799
Благодарностей: 390
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: sfereon2.com - SFEREON
выплата
Date : 2017-06-28 08:43:59
From/To Account : U917693406***
Amount : 1.00
Currency : USD
Status : COMPLETED
Transaction Name : INNER_SYSTEM
Memo : Выплата пользователю magic с проекта Sfereon2.com
Payment ID : 83f69c5b-ff7e-4503-bc1c-f7fed678499f
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