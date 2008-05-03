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РЫНОК КРИПТОВАЛЮТ УПАЛ НИЖЕ ОТМЕТКИ В $ 100 МЛРД

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РЫНОК КРИПТОВАЛЮТ УПАЛ НИЖЕ ОТМЕТКИ В $ 100 МЛРД
26 июня суммарная рыночная капитализация криптовалют упала ниже отметки в $ 100 млрд, большие потери наблюдались по всем направлениям. Биткойн упал по отношению к доллару США, и почти все альткойны, торгующиеся против биткойна, также упали, что привело к тому, что на прошлой неделе рыночная капитализация снизилась с более чем 115 миллиардов долларов до отметки «всего» в $ 92 млрд.
Биткойн остается зажатым в диапазоне

Биткойн в настоящее время котируется по цене $ 2397 на FXOpen, что на $ 280 меньше, чем в прошлый вторник. В процентном соотношении это чуть более 10%. На приведенном ниже графике видно, что большинство потерь произошло за последние три дня. Так как за это время не было никаких серьезных новостных релизов, мы можем списать последнее падение на технические причины.

Нисходящее движение все еще не меняет техническую картину, по крайней мере пока. На дневных графиках пара BTC / USD по-прежнему находится в диапазоне. Новый нисходящий тренд требует пробоя локального минимума в $ 2 250, в то время как для нового восходящего тренда необходим скачок выше текущих максимумов, которые составляют $ 2 889 на FXOpen и около $ 3 000 на других крупных биржах.
[FONT=&quot]Ниже текущих цен находятся два уровня поддержки: у 2000 USD и у локального минимума в 1718 USD. На более крупных таймфреймах, недельном и месячном, биткойн все еще остается в восходящем тренде. Однако следует иметь в виду, что для изменения тренда на этих таймфреймах потребуется много «красных» недель или даже месяцев.
Лайткойн не удержался на вершине

Litecoin не смог добиться успеха в своей последней попытке пробоя. 19 июня был достигнут максимум в 49,47 доллара, однако в настоящее время пара LTC/USD торгуется на уровне $ 35,88 на FXOpen, что на 27 процентов ниже максимума.



Уровень пробоя в $ 34,50 пока еще сдерживает цены. Вчера пара подскочила вплотную к этому уровню, достигнув отметки в $ 34,35. Решающий пробой ниже уровня в $ 32 завершит текущий восходящий тренд. Поддержку ниже в этом случае можно найти на уровне 30 долларов, за ней следует зона поддержки «двойного дна» на уровне около 26 долларов США. Пробой ниже этой отметки может стать началом нового нисходящего тренда LTC.
Учитывая, что LTC/USD все еще торгуется в относительной близости к рекордным максимумам, по уровням сопротивления можем сказать не так уж и много. Выше текущей цены выделим уровни сопротивления у $ 40, локального максимума в $ 47,21, за ним следует отметка в $ 49,47. И, конечно же, особое внимание следует обратить на круглый ценовой уровень в $ 50. Чистый пробой выше этой отметки может привести к продолжению взлета. Аналогично биткойну, лайткоин на долгосрочных таймфреймах остается в бычьем тренде.

источник: https://blog.fxopen.ru/rynok-kriptov...izhe-100-mlrd/
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