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Индия планирует запустить реестр земельных участков, используя блокчейн

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Индия планирует запустить реестр земельных участков, используя блокчейн
Появились новые подробности о некоторых приложениях на блокчейне, разработанные в Индии.

Местный источник новостей The Economic Times сообщает, что штаты Андхра-Прадеш и Телангана изучают использование этой технологии для цифровой обработки своих земельных реестров. В Телангана - при поддержке Центра развития передовых вычислительных систем (C-DAC) - чиновники также стремятся применить блокчейн в налоговом управлении.

Примечательно, что проект земельного кадастра, направленный на повышение прозрачности и сокращение масштабов подделки документов, как ожидается, в следующем году будет запущен в работу.

Аналогичным образом, через южную границу Теланганы, Андхра-Прадеш также работает над интеграцией этой технологии в свою базу данных о снабжении.

Согласно докладу, эти базы данных хранят информацию о государственных субсидиях и земельных участках, которые часто становятся объектами кибератак. Чиновники штата Андхра-Прадеш, как говорят, работают с местными стартапами, чтобы создать услуги, основанные на блокчейне.

Однако недавние заявления чиновника из штата Андхра-Прадеш свидетельствуют о том, что есть некоторые потенциальные барьеры для дальнейшего принятия.

НТ Арункумар (NT Arunkumar), специальный представитель по информационным технологиям и инновациям ИТ-инфраструктуры Андхра-Прадеша, вышел на сцену во время конференции Linkinch в 2018 году во время CoinDesk's Consensus 2017.

Во время выступления, он призвал к более тесному сотрудничеству между властями, особенно в тех случаях, когда речь идет о национальных границах.

«Там должно быть больше трансграничной поддержки», - сказал он.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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