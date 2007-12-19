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Internet of Coins создает универсальную экосистему на основе блокчейн

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#1
Форекс-блогер
 
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Internet of Coins создает универсальную экосистему на основе блокчейн
Постоянно расширяющаяся цифровая валютная и финансовая экосистема движется в сторону хаоса из-за огромного количества криптовалют, которые выходят на рынок через день. В то время как большинство из этих крипторесурсов имеют свою ценность, их использование ограничено определенными приложениями и группами пользователей, что привело к цифровому разрыву, затрудняющему широкое использование крипто токенов для личного и бизнес-использования.


Internet of Coins - это проект, который работает над созданием единой экосистемы, где все различные криптовалюты могут сосуществовать, что позволяет общественности беспрепятственно использовать их для личного финансирования. Internet of Coins, используя сеть hybridd, связывает все цифровые формы стоимости в Интернете, создавая условия для торговли цифровыми активами и валютами, предлагая участникам возможность получать вознаграждение за участие в обслуживании сети и развитии сообщества.

Сеть Internet of Coins предназначена для работы с существующими структурами блокчейна без каких-либо изменений, которые позволят платформам беспрепятственно развиваться без каких-либо технических ограничений. Weavechain построен по протоколу Metaverse и использует криптотокины HYBRID для стимулирования транзакций на платформе.

Чтобы обеспечить дальнейшую разработку платформы и превратить ее в реальность, команда Internet of Coins недавно организовала краудейл. Это позволило платформе собрать требуемые средства, не полагаясь на традиционный венчурный капитал или другие формы методов сбора средств.
Токены Hybrid могут быть легко использованы для передачи стоимости между различными экосистемами криптовалют. Проект Internet of Coins активно развивается, работая в партнерстве с Federated Blockchains Initiative и the NLnet Foundation.

Перевод специально для mmgp.ru
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