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BlockPay предлагает простую, удобную и бесплатную платформу для принятия криптовалют

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BlockPay предлагает простую, удобную и бесплатную платформу для принятия криптовалют
BlockPay - это построена на блокчейне FinTech-компания из Мюнхена, которая помогает компаниям быстро и просто оплачивать услуги по обработке платежей.


Криптовалюты такие как биткойн, постепенно приобретают все большей популярности среди жителей разных стран. Скорость распространение криптовалюты также обусловлена недавней легализацией Bitcoin японским правительством, которая, как ожидается, вскоре последуют и в других странах.

Несмотря на эти события, криптовалютные торговые операции составляют большую часть транзакций по различным блокчейнам. Использование биткойнов и других криптовалют в качестве повседневных транзакций еще не распространено, что объясняется главным образом отсутствием широкого признания криптовалют среди предприятий. В то время как у некоторых владельцев бизнеса все еще есть опасения по поводу принятия криптовалют из-за его изменчивого характера, другие не могут этого сделать из-за отсутствия надлежащих инструментов. BlockPay намеревается изменить это, предложив простую, удобную и бесплатную платформу, которая позволяет продавцам и предприятиям принимать криптовалютные платежи.

Платформа для платежных решений с Мюнхена, Германия, предоставляет торговцам возможность принимать различные цифровые валюты, включая Bitcoin, Steem, Ethereum, Dash и другие альткойны. Помимо стандартных криптовалют, она также позволяет компаниям управлять Loyalty Points, eReceipts и другими. Сама платформа BlockPay построена с использованием мощного силового агрегата IPFS, что позволяет ему блокировать агностик. Это также упрощает подключение почти любого кошелька с криптовалютами к платформе.

BlockPay может легко интегрироваться с существующими системами Point of Sale, может работать с онлайн-платформами и даже в качестве автономного приложения. Кроме того, платформа также обеспечит безопасность, предотвращает мошенничество, кражу ID, чарджбек и другое. Нулевая комиссия от BlockPay, делает её еще более привлекательной.

Недавно BlockPay провела ICO, чтобы сделать платформу реальностью. В crowdsale, организованном совместно с CCEDK, OpenLedger, появилась возможность для инвесторов стать частью проекта, купив токены Blockpay.

Некоторые из функций BlockPay включают в себя автоматизированные программы бухгалтерского учета, лояльности и вознаграждения, аналитику клиентов, QR-код, поддержку NFC и многое другое. Она также легко поддерживает традиционные способы оплаты, такие как наличные, кредитные и дебетовые карты.

BlockPay может похвастаться тем, что помогает более 60 000 предприятиям по всему миру.

Перевод специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59533e15beacc
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