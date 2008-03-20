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Mail.Ru Group запустила на Украине поисковик «Пошукач»
Mail.Ru Group запустила на Украине поисковик «Пошукач», обойдя санкции через кипрскую компанию. Об этом сообщает украинское издание Inform Napalm.
Издание выяснило, что «Пошукач» (переводится как «поисковик»), набирающий популярность в стране, зарегистрирован российским регистратором RU-CENTER, хотя информация о том, кто его зарегистрировал, скрыта. Домен был зарегистрирован 24 мая 2017 года, за май у поисковика было 30 тыс. уникальных посетителей, 90% из них из Украины.
Поисковик оказался зарегистрированным на кипрскую компанию Nessly Company, которую называют аффилированной с Mail.ru Group. Директором Nessly Company является Елена Озаренко, которая ранее работала в MRG.
Напомним, 16 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций в отношении ряда российских компаний, в том числе Mail.Ru Group, которая владеет соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники». После блокировки Mail.Ru Group призвала пользователей обходить их с помощью «специальных интернет-ресурсов», а «ВКонтакте» разослала рекомендации по использованию VPN.