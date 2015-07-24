LEOcoin представил две основные функции: частный чат и анонимные транзакции

LEOcoin настроен на то, чтобы сделать историю в мире криптовалюты с его последним развертыванием кошелька.
Децентрализованная P2P сеть, предлагающая пользователям криптовалюты быстрые и более безопасные транзакции, недавно активировала пару функций конфиденциальности (в последнем обновлении кошелька была развернута совершенно новая и улучшенная версия протокола - PoSv3).
Таким образом, последняя версия кошелька LEOcoin предлагает пользователям две основные функции: частный чат и анонимные транзакции.
Криптомир стал свидетелем ограничений со стороны даже самых топовых криптовалют, таких как биткойн, когда речь заходит об обеспечении анонимности для пользователей. Хотя попытки достичь цели появляются в новых и улучшенных альткойнов и только у некоторых из них имеются существенные доказательства достижения указанной цели.
LEOcoin, с другой стороны, с гордостью представила функцию, которая обеспечивает частные транзакции в замкнутом сетевом цикле. Михир Магудия, исполнительный директор Фонда LEOcoin, заявил: «Мы делаем что-то с LEOcoin, что раньше не делали ни с одной монетой в мире. Мы нарушаем новые границы с улучшением конфиденциальности ».
Утверждение, очевидно, применимо и к функции чата LEOcoin. Система мгновенного обмена сообщениями P2P, использующая самую современную технологию шифрования, защищает связь между двумя разными адресами кошелька от отслеживания. Даже LEOcoin не сможет устроить сбой между чатами пользователей.
Новое обновление протокола LEOcoin имеет незначительную настройку для предыдущего клиента. Как подтвердил сам Магудия, владельцы монет LEOcoin должны будут перенести свои токены на новую версию кошелька до 21 июля. Он добавил: «Этот процесс очень прост: если вы держите свои монеты на своем компьютере или на своем мобильном телефоне, вы должны их обновить. Вы должны пойти на сайт LEOcoin и загрузить новый кошелек».
Перевод специально для mmgp.ru