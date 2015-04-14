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Почему популярен Perfect Money
Объясните, пожалуйста, почему популярен Perfect Money?
Очень много новых проектов стало в последнее, которые принимают оплату только через Perfect Money, но чем она всем так нравится? Комиссия же на каждый платёж 1.99%+0.01, что является очень большой цифрой, и безопасность какая-то уж слишком параноидальная, дизайн нулевой...
Спросите вы, а что если не PM? Payeer, например.
Системой пользуюсь совсем недавно, но тем не менее активно в неё вникаю.
В общем, объясните ньюфагу почему я не правильно мыслю.