Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Почему популярен Perfect Money

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Старый Сегодня, 05:58
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.06.2017
Сообщений: 69
Благодарностей: 7
УГ: 1
КП: 0.000
Почему популярен Perfect Money
Объясните, пожалуйста, почему популярен Perfect Money?
Очень много новых проектов стало в последнее, которые принимают оплату только через Perfect Money, но чем она всем так нравится? Комиссия же на каждый платёж 1.99%+0.01, что является очень большой цифрой, и безопасность какая-то уж слишком параноидальная, дизайн нулевой...
Спросите вы, а что если не PM? Payeer, например.
Системой пользуюсь совсем недавно, но тем не менее активно в неё вникаю.
В общем, объясните ньюфагу почему я не правильно мыслю.
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prostoSerge вне форума  
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