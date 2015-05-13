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Riskified привлек $33 млн для платформы, предотвращающая мошенничество в эл коммерции

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Riskified привлек $33 млн для платформы, предотвращающая мошенничество в эл коммерции

Разработчик программного обеспечения по предотвращении мошенничества в электронной коммерции Riskified, который располагается в Тель-Авив (Израиль) и Нью-Йорке, привлек сегодня $33 млн финансирования, закрыв раунд C.
Инвестиции предоставил венчурный фонд Capital One Growth Ventures в партнерстве с Groupe Arnault, C4 Ventures, Qumra Capital, The Phoenix Insurance Company, а также Genesis Partners. Благодаря проведенному раунду, Аарон Манковский, партнер Groupe Arnault, присоединится к совету директоров Riskified. Стартап планирует использовать инвестиции для ускорения выхода на рынок США, для укрепления своих позиций на международной арене.
«Сегодня все больше пользователей совершают покупки в режиме онлайн, в котором мошенники не дремлют», заявил основатель Riskified Эйде Гал в своем интервью в Reuters.
Основанная в конце 2012 года соучредителем и генеральным директором Эйде Галом совместно с техническим директором Ассафом Фельдманом, Riskified является разработчиком платформы, которая позволяет защищать продавцов от мошенничества и обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов, увеличивая при этом доход.

Riskified использует технологию машинного обучения для обнаружения мошенничества электронной коммерции, чтобы предоставить владельцам интернет-магазинов 100% безопасность.

На сегодняшний день, платформой пользуются такие компании как Foot Locker, Simplehuman и Macy’s, которые уже миллионы безопасных транзакций. Riskified планирует сотрудничать с компаниями, работающих во всех сферах электронной коммерции. Также напомню, что с момента своего запуска стартап привлек свыше $ 63 млн инвестиций от 13 венчурных инвесторов.

Специально для MMGP.RU
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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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