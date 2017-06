Alcest Мастер

Имя: Станислав Пол: Мужской Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 14,382 Благодарностей: 1,409 Записей в блоге: 5 УГ: 25 КП: 0.112 подарки

Riskified привлек $33 млн для платформы, предотвращающая мошенничество в эл коммерции

Разработчик программного обеспечения по предотвращении мошенничества в электронной коммерции Riskified, который располагается в Тель-Авив (Израиль) и Нью-Йорке, привлек сегодня $33 млн финансирования, закрыв раунд C. Инвестиции предоставил венчурный фонд Capital One Growth Ventures в партнерстве с Groupe Arnault, C4 Ventures, Qumra Capital, The Phoenix Insurance Company, а также Genesis Partners. Благодаря проведенному раунду, Аарон Манковский, партнер Groupe Arnault, присоединится к совету директоров Riskified. Стартап планирует использовать инвестиции для ускорения выхода на рынок США, для укрепления своих позиций на международной арене. «Сегодня все больше пользователей совершают покупки в режиме онлайн, в котором мошенники не дремлют», заявил основатель Riskified Эйде Гал в своем интервью в Reuters. Основанная в конце 2012 года соучредителем и генеральным директором Эйде Галом совместно с техническим директором Ассафом Фельдманом, Riskified является разработчиком платформы, которая позволяет защищать продавцов от мошенничества и обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов, увеличивая при этом доход.



Riskified использует технологию машинного обучения для обнаружения мошенничества электронной коммерции, чтобы предоставить владельцам интернет-магазинов 100% безопасность.



На сегодняшний день, платформой пользуются такие компании как Foot Locker, Simplehuman и Macy’s, которые уже миллионы безопасных транзакций. Riskified планирует сотрудничать с компаниями, работающих во всех сферах электронной коммерции. Также напомню, что с момента своего запуска стартап привлек свыше $ 63 млн инвестиций от 13 венчурных инвесторов.



Специально для MMGP.RU

Инвестиции предоставил венчурный фонд Capital One Growth Ventures в партнерстве с Groupe Arnault, C4 Ventures, Qumra Capital, The Phoenix Insurance Company, а также Genesis Partners. Благодаря проведенному раунду, Аарон Манковский, партнер Groupe Arnault, присоединится к совету директоров Riskified. Стартап планирует использовать инвестиции для ускорения выхода на рынок США, для укрепления своих позиций на международной арене.Основанная в конце 2012 года соучредителем и генеральным директором Эйде Галом совместно с техническим директором Ассафом Фельдманом, Riskified является разработчиком платформы, которая позволяет защищать продавцов от мошенничества и обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов, увеличивая при этом доход.Riskified использует технологию машинного обучения для обнаружения мошенничества электронной коммерции, чтобы предоставить владельцам интернет-магазинов 100% безопасность.На сегодняшний день, платформой пользуются такие компании как Foot Locker, Simplehuman и Macy’s, которые уже миллионы безопасных транзакций. Riskified планирует сотрудничать с компаниями, работающих во всех сферах электронной коммерции. Также напомню, что с момента своего запуска стартап привлек свыше $ 63 млн инвестиций от 13 венчурных инвесторов.

Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты

|🔥Мой блог ELBRUSINVEST.RU: только топовые проекты для инвестиций, рефбек 75%, статьи в разделе «Лайфхаки» и «Инсайдер», стартапы🔥|

|Инвестирую через MONHYIP -лучший рефбек __________________