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BitJob.io - создание студенческой программы занятости в Ethereum Blockchain



Израильский стартап Bitjob.io из Тель-Авива – это студенческая программа занятости в Ethereum Blockchain и для помощи студентам в подключении к SME/SMB, который предлагает небольшие бесплатные онлайн-задания для их учебы.









Дрор Медалион, основатель и исполнительный директор компании BitJob сказал: «Студенты сталкиваются с двумя главными проблемами – они не имеют больших денег и они заканчивают учебу не связанную с их основной профессией. BitJob предлагает реальное решение - открытый источник, децентрализованный и обеспеченный рынок, что позволяет студентам конвертировать свое свободное время в быстрые и стабильные доходы, обогащая в онлайн-режиме их портфели».









Новая платформа BitJob начинается с гибридной фазы, которая дает возможность студентам и их клиентам совершать транзакции, как с PayPal, так и с STU, с некоторыми стимулами заработка на свою жизнь с криптотермией, имея дополнительное преимущество в обучении во всем мире для того, чтобы они лучше поняли технологии.



Платформа BitJob будет работать через свои собственные токены STU (Студент), которые будут доступны через открытие ICO, 12 сентября 2017 года.









«Децентрализованный рынок P2P с BitJob произведет революцию в том, как студенты зарабатывают на жизнь и приобретают профессиональный опыт во время учебы. Это позволит студентам лучше специализироваться на работе соответственно их избранным профессиям и они смогут зарабатывать себе на жизнь в течение всей школьной карьеры», - сказал Медалион.



Платформа BitJob специально предназначена для привлечения студентов к экосистеме blockchain и предназначена для обучения следующего поколения молодых людей. Рынок станет полудифференцированной платформой, использующей как централизованные методы оплаты, так и децентрализованные цифровые криптово-валютные операции. В качестве первого шага - внедрение технологии blockchain.









Технология Blockchain имеет большой потенциал и без ограничения, но мы все знаем, что это может произойти только в том случае, если потребители получат образование для ее использования.



По данным British Times, работодатели не могут нанять качественных временных работников, которые соответствуют бюджету компаний и многие из них не могут привлечь студентов. BitJob обеспечит решение обеих этих потребностей и устраняет разрыв между работодателями и студентами.









Рынок BitJob особенно ориентирован на сегмент студентов, которые ищут работу на условиях неполного рабочего дня. BitJob предлагает любому студенту в свободное время заработать деньги и опыт. «В дополнение к этому, ценность, которую работодатели получат от BitJob, невероятна, потому, что на рынке не было еще такой платформы. Работодатели считают невозможным найти студентов, которые владеют надлежащим набором навыков и репутацией», - добавил Медалион.



Привлеченные средства будут использованы на открытии ICO, 12 сентября, а также для поддержки маркетинга, разработки и запуска платформы. Платформа будет запущена 2 августа 2017 года.



В число партнеров BitJob входит правительство Нидерландов, образовательная сеть Blockchain, клуб биткойнов из Университета Флориды, Кипрский международный институт управления, Ассоциация Blockchain Канады и Ассоциация израильских студентов.









BitJob первая децентрализованная платформа для краткосрочных онлайн-вакансий. Работает на криптографической экономике токенов. Все вкладчики будут иметь право на получение BitJob токенов STU. BitJob был разработан профессионалами. Платформа прозрачна и открыта на всех этапах транзакций на рынке BitJob между студентами, фрилансерами и работодателями.









Перевод специально для mmgp.ru





Израильский стартап Bitjob.io из Тель-Авива – это студенческая программа занятости в Ethereum Blockchain и для помощи студентам в подключении к SME/SMB, который предлагает небольшие бесплатные онлайн-задания для их учебы.Дрор Медалион, основатель и исполнительный директор компании BitJob сказал: «Студенты сталкиваются с двумя главными проблемами – они не имеют больших денег и они заканчивают учебу не связанную с их основной профессией. BitJob предлагает реальное решение - открытый источник, децентрализованный и обеспеченный рынок, что позволяет студентам конвертировать свое свободное время в быстрые и стабильные доходы, обогащая в онлайн-режиме их портфели».Новая платформа BitJob начинается с гибридной фазы, которая дает возможность студентам и их клиентам совершать транзакции, как с PayPal, так и с STU, с некоторыми стимулами заработка на свою жизнь с криптотермией, имея дополнительное преимущество в обучении во всем мире для того, чтобы они лучше поняли технологии.Платформа BitJob будет работать через свои собственные токены STU (Студент), которые будут доступны через открытие ICO, 12 сентября 2017 года.«Децентрализованный рынок P2P с BitJob произведет революцию в том, как студенты зарабатывают на жизнь и приобретают профессиональный опыт во время учебы. Это позволит студентам лучше специализироваться на работе соответственно их избранным профессиям и они смогут зарабатывать себе на жизнь в течение всей школьной карьеры», - сказал Медалион.Платформа BitJob специально предназначена для привлечения студентов к экосистеме blockchain и предназначена для обучения следующего поколения молодых людей. Рынок станет полудифференцированной платформой, использующей как централизованные методы оплаты, так и децентрализованные цифровые криптово-валютные операции. В качестве первого шага - внедрение технологии blockchain.Технология Blockchain имеет большой потенциал и без ограничения, но мы все знаем, что это может произойти только в том случае, если потребители получат образование для ее использования.По данным British Times, работодатели не могут нанять качественных временных работников, которые соответствуют бюджету компаний и многие из них не могут привлечь студентов. BitJob обеспечит решение обеих этих потребностей и устраняет разрыв между работодателями и студентами.Рынок BitJob особенно ориентирован на сегмент студентов, которые ищут работу на условиях неполного рабочего дня. BitJob предлагает любому студенту в свободное время заработать деньги и опыт. «В дополнение к этому, ценность, которую работодатели получат от BitJob, невероятна, потому, что на рынке не было еще такой платформы. Работодатели считают невозможным найти студентов, которые владеют надлежащим набором навыков и репутацией», - добавил Медалион.Привлеченные средства будут использованы на открытии ICO, 12 сентября, а также для поддержки маркетинга, разработки и запуска платформы. Платформа будет запущена 2 августа 2017 года.В число партнеров BitJob входит правительство Нидерландов, образовательная сеть Blockchain, клуб биткойнов из Университета Флориды, Кипрский международный институт управления, Ассоциация Blockchain Канады и Ассоциация израильских студентов.BitJob первая децентрализованная платформа для краткосрочных онлайн-вакансий. Работает на криптографической экономике токенов. Все вкладчики будут иметь право на получение BitJob токенов STU. BitJob был разработан профессионалами. Платформа прозрачна и открыта на всех этапах транзакций на рынке BitJob между студентами, фрилансерами и работодателями.Перевод специально для mmgp.ru

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