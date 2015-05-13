Alcest Мастер

Имя: Станислав Пол: Мужской Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 14,382 Благодарностей: 1,409 Записей в блоге: 5 УГ: 25 КП: 0.112 подарки

Почему Bitcoin может процветать в такой стране, как Индия

1.32 млрд - такое нынче население Индии. После Китая это самая населенная страна в мире. Согласно проведенным исследованиям компании Pricewaterhouse Coopers, у 233 млн жителей Индии все еще нет банковских счетов.



Несмотря на проведенную демонетизацию (около 86% всех денег было ликвидировано правительством) и при премьер-министре Яне-Дхене Йожне основной массе людей все еще удалось получить банковский счет, но количество таких клиентов не превышает 200 миллионов.



Как ни странно, но Индия имеет самый крупный рынок денежных переводов в мире с общей численностью близка к отметке $70 млрд. На каждой проведенной транзакции среднестатистический пользователь оплачивает примерно 15% комиссии.



Биткоин способен решить основные проблемы Индии. Биткоин можно использовать для перевода денежных средств за границу за 5 минут, не имея даже банковского счета. Немаловажен тот факт, что если Индия примет Биткоин, то это грозит немалой нагрузке сети и задержке транзакций.

Теперь рассмотрим суть работы: Каждая транзакция в сети Биткоин зарегистрирована в Blockchain. У каждого Blockchain есть 3 части: идентификационный номер, история покупки и подпись для подтверждения транзакций по конкретному файлу.

Все транзакции, проходящие в сети Биткоина, публичные и имеют подпись каждого пользователя сети, которая прилагается как подтверждение в Blockchain. Ознакомится со всеми транзакциями можно на Blockchain.info

Все транзакции в сети не анонимные. Пользователи могут смотреть историю кошелька и это помогает избежать от использования криптовалюты в незаконных целях.



С каждым обновлением Blockchain добываются новые биткоины, количество которых делятся на 2 каждые 4 года. Такая тенденция будет продолжаться до 2140 года, когда количество монет достигнет максимума - 21 млн.

Разногласия по размеру блока: Сейчас ведутся споры по увеличению размера блока. На сегодняшний день сеть Биткоин сильно нагружена, по этому проводят подтверждения с меньшей комиссией и времени.



Сегодня сеть способна обрабатывать 7 транзакций в секунду. Для сравнения приверу небольшой пример: Visa обрабатывает 2000 транзакций в секунду и способна справится с 56000 транзаций, если возникнет такая необходимость.



Каждая проведенная транзакция в Blockchain проходит через майнеров, которые используют вычислительную мощность для решения так называемых сложных математических уравнений, поставляемые в блоках.

Среднестатистическое время обработки транзакции Биткоина составляет примерно 50 мин, но бывают и такие, которые могут проходить по 2-3 дня. Если пользователь добавляет небольшую плату поверх своей транзакции, ожидание подтверждения транзакции уменьшается во много раз.



Все это привело поклонников криптовалюты разделится на 2 лагеря: на разработчиков и на майнеров. У каждого их них есть предложения по масштабированию сети Биткоина, например протоколы BIP 148 и Segwit2x.



1 августа 2017 года судьба Биткоина в конечном счете будет решена. Разработчики продвинут протокол SegWit для того, чтобы сделать блоки куда эффективней, не увеличивая их размер. Вместе с этим появляются планы по увеличению блоков благодаря протоколу SegWit2x для увеличения размера блока с 1Мб до 2Мб, тем самым увеличивая пропускную способность в 2 раза. SegWit2x возможно реализуют 21 июля 2017 года. Совместно с этим, BIP 148 будет включен в работу 1 августа. Но есть небольшие опасения, что сеть Биткоин разделится на две совершенно разные сети.



Если большинство майнеров решили добывать блоки размером более 1Мб, в – то время как пользователи привержены к текущему протоколу Биткоина и сеть Blockchain возможно разделится на типа маркера BTC и BTU, которые будет работать по протоколу SegWit2x.

Вернемся все же к Индии: 8 ноября 2016 года премьер-министр Индии объявил он демонетизации рупий. Такое решение было направлено на борьбу с грязными деньгами в Индии и обязать людей переходить на онлайн-кошельки, ликвидировав наличку.



После проведенной демонетизации, Индия начала активно интересоваться Биткоином. Сотни интернет изданий утверждали, что подъем комиссий Биткоина был вызван именно демонетизацией, но Сандип Гоенка, основатель Zebpay, крупнейший мобильный кошелек, позже заявил, что такого не было. Он сообщил: «Причина состоит в том, что Индия имеет малую долю в Биткоин сети».



Правительство Индии сейчас в раздумье о том, как урегулировать Биткоин. Раньше вовсе правительство и центральный банк предупреждали об осторожном использовании виртуальной валюты, ссылаясь на то, что Биткоин не регулируется RBI.



Увидав стремительный рост Биткоина на протяжении всего 2017 года, правительство, вероятно всего пересмотрит свою позицию по криптовалюте и уже в этом году Минфин создал комитет по изучению правовой базы существующих криптовалют, в частности Биткоина.



Не так давно Минфин также обратился к местному населению, чтобы узнать мнение по поводу обращения криптовалют. Индийцы уже намекают властям о том, что пока вести подготовку регулирования криптовалют. С одной стороны, власть Индии желает урегулировать Биткоин, но если посмотреть с другой стороны, то она активно следит за компаниям, занимающимися вопросами Биткоина и ведет расправу по незаконной деятельности с Биткоином.

Итоги: В Индии, Bitcoin все еще не в тренде. Ежедневные объемы торгов Биткоина ничтожно малы, если сравнивать с биржами Китая или США.

Но интерес к криптовалюте растет. Все больше индийцев хотят узнавать о криптовалюте. Молодое поколение Индии начинают ее изучать. Биткоин имеет довольно высокий потенциал в крупных странах. Ведь смысл стоит в том, что Биткоин нужен для быстрых переводов средств небольшими суммами.



Если Биткоину удается развиваться, сохраняя при себе базовые принципы нетронутыми, сегодня не существует ничего, что может остановить его развитие в Индии и за ее пределами.



Перевод специально для MMGP.RU



1.32 млрд - такое нынче население Индии. После Китая это самая населенная страна в мире. Согласно проведенным исследованиям компании Pricewaterhouse Coopers, у 233 млн жителей Индии все еще нет банковских счетов.Несмотря на проведенную демонетизацию (около 86% всех денег было ликвидировано правительством) и при премьер-министре Яне-Дхене Йожне основной массе людей все еще удалось получить банковский счет, но количество таких клиентов не превышает 200 миллионов.Как ни странно, но Индия имеет самый крупный рынок денежных переводов в мире с общей численностью близка к отметке $70 млрд. На каждой проведенной транзакции среднестатистический пользователь оплачивает примерно 15% комиссии.Биткоин способен решить основные проблемы Индии. Биткоин можно использовать для перевода денежных средств за границу за 5 минут, не имея даже банковского счета. Немаловажен тот факт, что если Индия примет Биткоин, то это грозит немалой нагрузке сети и задержке транзакций.Каждая транзакция в сети Биткоин зарегистрирована в Blockchain. У каждого Blockchain есть 3 части: идентификационный номер, история покупки и подпись для подтверждения транзакций по конкретному файлу.Все транзакции, проходящие в сети Биткоина, публичные и имеют подпись каждого пользователя сети, которая прилагается как подтверждение в Blockchain. Ознакомится со всеми транзакциями можно на Blockchain.infoВсе транзакции в сети не анонимные. Пользователи могут смотреть историю кошелька и это помогает избежать от использования криптовалюты в незаконных целях.С каждым обновлением Blockchain добываются новые биткоины, количество которых делятся на 2 каждые 4 года. Такая тенденция будет продолжаться до 2140 года, когда количество монет достигнет максимума - 21 млн.Сейчас ведутся споры по увеличению размера блока. На сегодняшний день сеть Биткоин сильно нагружена, по этому проводят подтверждения с меньшей комиссией и времени.Сегодня сеть способна обрабатывать 7 транзакций в секунду. Для сравнения приверу небольшой пример: Visa обрабатывает 2000 транзакций в секунду и способна справится с 56000 транзаций, если возникнет такая необходимость.Каждая проведенная транзакция в Blockchain проходит через майнеров, которые используют вычислительную мощность для решения так называемых сложных математических уравнений, поставляемые в блоках.Среднестатистическое время обработки транзакции Биткоина составляет примерно 50 мин, но бывают и такие, которые могут проходить по 2-3 дня. Если пользователь добавляет небольшую плату поверх своей транзакции, ожидание подтверждения транзакции уменьшается во много раз.Все это привело поклонников криптовалюты разделится на 2 лагеря: на разработчиков и на майнеров. У каждого их них есть предложения по масштабированию сети Биткоина, например протоколы BIP 148 и Segwit2x.1 августа 2017 года судьба Биткоина в конечном счете будет решена. Разработчики продвинут протокол SegWit для того, чтобы сделать блоки куда эффективней, не увеличивая их размер. Вместе с этим появляются планы по увеличению блоков благодаря протоколу SegWit2x для увеличения размера блока с 1Мб до 2Мб, тем самым увеличивая пропускную способность в 2 раза. SegWit2x возможно реализуют 21 июля 2017 года. Совместно с этим, BIP 148 будет включен в работу 1 августа. Но есть небольшие опасения, что сеть Биткоин разделится на две совершенно разные сети.Если большинство майнеров решили добывать блоки размером более 1Мб, в – то время как пользователи привержены к текущему протоколу Биткоина и сеть Blockchain возможно разделится на типа маркера BTC и BTU, которые будет работать по протоколу SegWit2x.8 ноября 2016 года премьер-министр Индии объявил он демонетизации рупий. Такое решение было направлено на борьбу с грязными деньгами в Индии и обязать людей переходить на онлайн-кошельки, ликвидировав наличку.После проведенной демонетизации, Индия начала активно интересоваться Биткоином. Сотни интернет изданий утверждали, что подъем комиссий Биткоина был вызван именно демонетизацией, но Сандип Гоенка, основатель Zebpay, крупнейший мобильный кошелек, позже заявил, что такого не было. Он сообщил:Правительство Индии сейчас в раздумье о том, как урегулировать Биткоин. Раньше вовсе правительство и центральный банк предупреждали об осторожном использовании виртуальной валюты, ссылаясь на то, что Биткоин не регулируется RBI.Увидав стремительный рост Биткоина на протяжении всего 2017 года, правительство, вероятно всего пересмотрит свою позицию по криптовалюте и уже в этом году Минфин создал комитет по изучению правовой базы существующих криптовалют, в частности Биткоина.Не так давно Минфин также обратился к местному населению, чтобы узнать мнение по поводу обращения криптовалют. Индийцы уже намекают властям о том, что пока вести подготовку регулирования криптовалют. С одной стороны, власть Индии желает урегулировать Биткоин, но если посмотреть с другой стороны, то она активно следит за компаниям, занимающимися вопросами Биткоина и ведет расправу по незаконной деятельности с Биткоином.В Индии, Bitcoin все еще не в тренде. Ежедневные объемы торгов Биткоина ничтожно малы, если сравнивать с биржами Китая или США.Но интерес к криптовалюте растет. Все больше индийцев хотят узнавать о криптовалюте. Молодое поколение Индии начинают ее изучать. Биткоин имеет довольно высокий потенциал в крупных странах. Ведь смысл стоит в том, что Биткоин нужен для быстрых переводов средств небольшими суммами.Если Биткоину удается развиваться, сохраняя при себе базовые принципы нетронутыми, сегодня не существует ничего, что может остановить его развитие в Индии и за ее пределами.

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