Fin Tech Arbitrage - Arbitrage Trading Systems (трейдинг без риска)

Fin Tech Arbitrage
- Инновационная торговая система,
которая помогает трейдерам зарабатывать на валютном рынке.
Вам не обязательно иметь опыт в данной сфере.
Это займет лишь тридцать минут вашего времени в неделю.
Умножая ваш капитал, без какого либо риска.
Зайди и убедись в этом сам :
http://fintecharbitrage.com
Что такое Арбитражный трейдинг и арбитражные счета? (для информации)
Арбитраж в экономике — несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы в одно и то же время на разных рынках, либо на одном и том же рынке в разные моменты времени (обычная биржевая спекуляция).
Выделяют эквивалентный арбитраж — операции с комбинацией составных или производных активов (опционов, фондовых индексов) и обычных контрактов, когда между теоретически эквивалентными комбинациями на практике возникает разница цен.
Арбитражёр — торговец, совершающий арбитражные сделки.
Арбитражной может являться как торговля финансовыми инструментами (акциями, облигациями, производными финансовыми инструментами, валютами), так и товарами и даже услугами.
Характер рынка (биржевой или внебиржевой) не является критерием.