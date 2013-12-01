Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Fin Tech Arbitrage - Arbitrage Trading Systems (трейдинг без риска)

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Торговые стратегии, сигналы и системы. Методы анализа.
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Старый Сегодня, 03:29
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.02.2017
Сообщений: 49
Благодарностей: 13
УГ: 5
КП: 0.000
Fin Tech Arbitrage - Arbitrage Trading Systems (трейдинг без риска)
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Что такое Арбитражный трейдинг и арбитражные счета? (для информации)

Арбитраж в экономике — несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы в одно и то же время на разных рынках, либо на одном и том же рынке в разные моменты времени (обычная биржевая спекуляция).

Выделяют эквивалентный арбитраж — операции с комбинацией составных или производных активов (опционов, фондовых индексов) и обычных контрактов, когда между теоретически эквивалентными комбинациями на практике возникает разница цен.

Арбитражёр — торговец, совершающий арбитражные сделки.

Арбитражной может являться как торговля финансовыми инструментами (акциями, облигациями, производными финансовыми инструментами, валютами), так и товарами и даже услугами.

Характер рынка (биржевой или внебиржевой) не является критерием.
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Метки
forex, форекс
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