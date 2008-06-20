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КНР: бабуля чуть не отправила к праотцам целый авиалайнер, бросив в него горсть монет

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#1
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КНР: бабуля чуть не отправила к праотцам целый авиалайнер, бросив в него горсть монет


Горсть звонких монет чуть было не сыграла роковую роль в судьбе 150 авиапассажиров китайского перевозчика China Southern Airlines.

Этот инцидент произошел буквально вчера в аэропорту Шанхая. Престарелая пассажирка по фамилии Цю собиралась вылетать рейсом СМ380 в 12:40 местного времени из Шанхая и Гуанжоу. Китайские СМИ пишут, что на данный момент бабушке уже исполнилось 80 лет и она испытывает проблемы с передвижением на своих ногах и соответственно, прибыв с помощью родственников в здание местного аэровокзала, она попросила сотрудников аэропорта предоставить ей инвалидную коляску. Сев в неё, она в сопровождении своих близких, прошла предполетный контроль и когда объявили посадку, то близкие покатили её в коляске по взлетному полю в сторону авиалайнера.

Дальше как говорят обычно в подобных случаях - следите за руками. Проезжая на коляске мимо одного из двигателей воздушного судна, бабуля начала кидать какие-то металлические предметы во внутрь этого двигателя. Её близкие на эти действия никак не среагировали - мало ли, ну чудит бабка - возраст. Но на удачу, её метания в движок лайнера каких-то предметов засекли сотрудники лётного поля, а также сами авиапассажиры и быстро сообщили об этом дежурным полицейским. В ответ те конечно же, немедленно предприняли все меры к задержанию метательницы непонятно чего в критические узлы самолета.

В итоге на допросе в полицейском участке выяснилось, что бабуля является последовательницей буддизма и оказывается просто решила на "удачу" с пожеланиями безопасного полёта бросить горсть монет в самолёт - так мол рекомендует делать её религия. И мол нечего нехорошего она вообще даже не задумывала, а просто замаливала своих Богов перед тем как сесть в этот лайнер.




В результате этот рейс был задержан на 5 часов и технические служащие аэропорта 3 часа вскрывали и осматривали все двигатели лайнера и конце концов собрали 9 монет, одна из которых точно попала во внутрь злосчастного двигателя и чуть не привела к непоправимому.

Как была наказана старушка - не сообщается, (видимо из-за возраста её просто простили), но есть все подозрения на то, что в следующий раз прежде чем её везти в аэропорт, её родственники изымут у неё полностью все деньги, как металлические так и бумажные. А то мало ли...

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5952d124c8bbe
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