bezuprechnuy Любитель

Имя: Фрэнк Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 20.12.2016 Сообщений: 344 Благодарностей: 46 УГ: 4 КП: 0.097

V-TEC - v-tec.bz Я не админ, тема создана для ознакомления и не имеет призыв к действиям.



Друзья, здравствуйте!

Представляю на мой взгляд интересный проект V-TEC .

Включает в себя автоматический бот telegram .

Cтарт 01.05.2017





Легенда :

Цитата: Компания зарегистрированная в Англии.

Информация о компании

V-TEC является проектом компании ТОО Lucid Markets.

ТОО является объединением нескольких компаний,работающих на фондовом рынке.



Администратор Мартин Вогт, здесь его Facebook

Группа Facebook ведется администратором О компании и Мартин Вогт (гугл перевод) Успешные трейдеры Есть много, некоторые из них следует. Дошел до определенного уровня, трейдер, он делает то , что является «оперение» звонки.

Мартин Фогт является торговцем.

Как феникс из пепла.

V-Tec Trading специализируется в электронной торговой компании в обеспечении удобных наличными предложения для валютных рынков,

которые доступны через API.

V-Tec является лидером небанковского ликвидности на, который не является новым, но набирает обороты в последние годы. Мартин Вогт сделал через сотрудничество в FX алгоритмической торговли одним из ведущих Globelplayer в течение последних пяти лет. Благодаря своей отличной репутацией на этих других компаний и знаменитости назначены люди подключения.

Вчера сотрудник, уже основатель весьма успешной системы. более 4 триллионов долларов США конвертируются в день на валютном рынке. Они должны быть записаны как прибыль большая часть. Прибыли, которые распространяются брокеру трейдером в банке, а затем к клиенту или инвестору.

Мы принимаем наши деньги и положил его на сберегательный счет в банке, банк берет деньги, часто для того, чтобы спекулировать на фондовом рынке. Прибыль от него настолько высоки, что мы на самом деле можно говорить мошенниками с банками уже, если они дают нам даже не 1%, как АПР его.

Мартин Вогт как трейдер, генеральный директор и основатель V-Tec, не просто пустые слова. Он придерживается принципа «один человек одним словом!» - пообещал он , чтобы показать нам , что он является торговым и как его доход. Сделал ли он с Myfxbook мы сможем увидеть его работу и подтверждает результат знать. Его инвестиции-Bot был создан ему работника часов на жизнь и раньше , чем ожидалось, в сочетании с частной компанией. После кратких технических трудностей , связанных с изменением бархатный сервера, вы воспользовались вниз времена ботов «на лету» zugründen планируемый бизнес и переименовывать бота. Это решение было принято для многих очень удивительно, но я стоял момент в это время с Мартином в контакте и поддержал решение принять это вниз фазу бот. Таким образом, робот V-Tec не только первый прозрачный Bot, но и первый бот , который провел его возвращенным свое обещание. Он пошел verlohren никаких данных, никаких инвестиций не затвердеет и выход на 2 дня будет приложен к сроку. Он не обещает большое богатства нереальными прибыли, но он также говорит , что вы можете erziehlen соответствующего результата с определенным количеством денег.

У меня редко возможность ввести систему , такие как связь легко всегда дается с генеральным директором здесь. Он избегает любой вопрос и прямо говорит , что происходит. Многие хотят, чтобы быть частью компании, независимо от того , что делать, если только для приготовления кофе, но все хотят быть частью целого.

v-тек дороги

Штаб - квартира Limited не сколько во время ООО заподозрит или рекламируются Limited Лондон, но Кипр. Почему? Потому что проще купить здесь лицензию и торги, а также лицензии на финансовые услуги, так как власти специализированы. Он готовится здесь на таких вещах, выполнять иногда обслуживание-создание и лицензирование. Если все документы имеются в наличии, у вас есть много игровых денег на руках и находится на Кипре лично, может что - то сделать в течение нескольких часов. Как и в случае Мартина, так как там были только формальности в основном плавный ход также здесь был дан.

Филиал находится в Багамах, где Мартин является постоянным жителем. Кроме того, представительство в столице Испании Мадриде запланирована на ноябрь 2017th

- 3% ежедневное начисление Вт-Сб

(начисления в 01:00 час ночи по европейскому времени)

0.01BTC - 2 BTC (тело депозита в выплатах)

Выход в безубыток на 34 рабочий днень прибыль составляет 35% по окончанию срока депозита, время работы депозита 63 дня



- 3.6% ежедневное начисление Вт-Сб

(начисления в 01:00 час ночи по европейскому времени)

Свыше 2 BTC (тело депозита в выплатах)

Выход в безубыток 29 рабочих дней, прибыль составит по окончанию срока депозита 62%. Время работы депозита 63 дня.



Реинвест 0.01 btc открывается новым депозитом.

Начисления с реинвеста проводится так же, как и при открытом депозите.



Выплата: Instant свыше 0.01 возможно снятие в любое время.

Комиссия 1% от суммы платежа.



РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 3-х уровневая: 8% -> 3% -> 2%





Начисления:

С вторника начисление в 01:00 час ночи (AM) по субботу начисление 01:00 час ночи (AM). Все начисления со вторника по субботу в 01:00 час ночи (AM). В понедельник и в воскресенье начислений нет.





Приглашаем Вас в наши чаты:

🇩🇪

🇬🇧

🇷🇺

🇮🇹

🇮🇩

🇪🇸



Регистрация через сайт

Регистрация telegram бот

Мой депозит на обкатку

0.01 BTC (25$)

9cd68864996b0bb3f273ce17c1a56e35d81b204ac39b9ca844 409fc11a042585

Цитата: https://blockchain.info/tx/9cd688649...409fc11a042585 Друзья, здравствуйте!Представляю на мой взгляд интересный проектВключает в себя автоматический бот(начисления в 01:00 час ночи по европейскому времени)(тело депозита в выплатах)Выход в безубыток на 34 рабочий днень прибыль составляет 35% по окончанию срока депозита, время работы депозита 63 дня(начисления в 01:00 час ночи по европейскому времени)Свыше 2 BTC (тело депозита в выплатах)Выход в безубыток 29 рабочих дней, прибыль составит по окончанию срока депозита 62%. Время работы депозита 63 дня.c открывается новым депозитом.Начисления с реинвеста проводится так же, как и при открытом депозите.свыше 0.01 возможно снятие в любое время.Комиссия 1% от суммы платежа.: 8% -> 3% -> 2%С вторника начисление в 01:00 час ночи (AM) по субботу начисление 01:00 час ночи (AM). Все начисления со вторника по субботу в 01:00 час ночи (AM). В понедельник и в воскресенье начислений нет.🇩🇪 https://t.me/VTECGerman 🇬🇧 https://t.me/VTECEnglish 🇷🇺 https://t.me/VTECRussia 🇮🇹 https://t.me/joinchat/AAAAAEQ86WEFNQA1xdWBXg 🇮🇩 https://t.me/VTECIndonesia 🇪🇸 https://t.me/vtecesp 🇫🇷 https://t.me/VTECFrancaise 9cd68864996b0bb3f273ce17c1a56e35d81b204ac39b9ca844 409fc11a042585

Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты

Клуб Биткоин

Зарабатываем от 5000$ в месяц! __________________