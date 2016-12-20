V-TEC - v-tec.bz

Успешные трейдеры Есть много, некоторые из них следует. Дошел до определенного уровня, трейдер, он делает то , что является «оперение» звонки.
Мартин Фогт является торговцем.
Как феникс из пепла.
V-Tec Trading специализируется в электронной торговой компании в обеспечении удобных наличными предложения для валютных рынков,
которые доступны через API.
V-Tec является лидером небанковского ликвидности на, который не является новым, но набирает обороты в последние годы. Мартин Вогт сделал через сотрудничество в FX алгоритмической торговли одним из ведущих Globelplayer в течение последних пяти лет. Благодаря своей отличной репутацией на этих других компаний и знаменитости назначены люди подключения.
Вчера сотрудник, уже основатель весьма успешной системы. более 4 триллионов долларов США конвертируются в день на валютном рынке. Они должны быть записаны как прибыль большая часть. Прибыли, которые распространяются брокеру трейдером в банке, а затем к клиенту или инвестору.
Мы принимаем наши деньги и положил его на сберегательный счет в банке, банк берет деньги, часто для того, чтобы спекулировать на фондовом рынке. Прибыль от него настолько высоки, что мы на самом деле можно говорить мошенниками с банками уже, если они дают нам даже не 1%, как АПР его.
Мартин Вогт как трейдер, генеральный директор и основатель V-Tec, не просто пустые слова. Он придерживается принципа «один человек одним словом!» - пообещал он , чтобы показать нам , что он является торговым и как его доход. Сделал ли он с Myfxbook мы сможем увидеть его работу и подтверждает результат знать. Его инвестиции-Bot был создан ему работника часов на жизнь и раньше , чем ожидалось, в сочетании с частной компанией. После кратких технических трудностей , связанных с изменением бархатный сервера, вы воспользовались вниз времена ботов «на лету» zugründen планируемый бизнес и переименовывать бота. Это решение было принято для многих очень удивительно, но я стоял момент в это время с Мартином в контакте и поддержал решение принять это вниз фазу бот. Таким образом, робот V-Tec не только первый прозрачный Bot, но и первый бот , который провел его возвращенным свое обещание. Он пошел verlohren никаких данных, никаких инвестиций не затвердеет и выход на 2 дня будет приложен к сроку. Он не обещает большое богатства нереальными прибыли, но он также говорит , что вы можете erziehlen соответствующего результата с определенным количеством денег.
У меня редко возможность ввести систему , такие как связь легко всегда дается с генеральным директором здесь. Он избегает любой вопрос и прямо говорит , что происходит. Многие хотят, чтобы быть частью компании, независимо от того , что делать, если только для приготовления кофе, но все хотят быть частью целого.
v-тек дороги
Штаб - квартира Limited не сколько во время ООО заподозрит или рекламируются Limited Лондон, но Кипр. Почему? Потому что проще купить здесь лицензию и торги, а также лицензии на финансовые услуги, так как власти специализированы. Он готовится здесь на таких вещах, выполнять иногда обслуживание-создание и лицензирование. Если все документы имеются в наличии, у вас есть много игровых денег на руках и находится на Кипре лично, может что - то сделать в течение нескольких часов. Как и в случае Мартина, так как там были только формальности в основном плавный ход также здесь был дан.
Филиал находится в Багамах, где Мартин является постоянным жителем. Кроме того, представительство в столице Испании Мадриде запланирована на ноябрь 2017th