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V-TEC - v-tec.bz

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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#1
Любитель
 
Имя: Фрэнк
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.12.2016
Сообщений: 344
Благодарностей: 46
УГ: 4
КП: 0.097
V-TEC - v-tec.bz
Я не админ, тема создана для ознакомления и не имеет призыв к действиям.


Друзья, здравствуйте!
Представляю на мой взгляд интересный проект V-TEC.
Включает в себя автоматический бот telegram.
Cтарт 01.05.2017


Легенда :
Цитата:
Компания зарегистрированная в Англии.
Информация о компании
V-TEC является проектом компании ТОО Lucid Markets.
ТОО является объединением нескольких компаний,работающих на фондовом рынке.

Администратор Мартин Вогт, здесь его Facebook
Группа Facebook ведется администратором
О компании и Мартин Вогт (гугл перевод)
Успешные трейдеры Есть много, некоторые из них следует. Дошел до определенного уровня, трейдер, он делает то , что является «оперение» звонки.
Мартин Фогт является торговцем.
Как феникс из пепла.
V-Tec Trading специализируется в электронной торговой компании в обеспечении удобных наличными предложения для валютных рынков,
которые доступны через API.
V-Tec является лидером небанковского ликвидности на, который не является новым, но набирает обороты в последние годы. Мартин Вогт сделал через сотрудничество в FX алгоритмической торговли одним из ведущих Globelplayer в течение последних пяти лет. Благодаря своей отличной репутацией на этих других компаний и знаменитости назначены люди подключения.
Вчера сотрудник, уже основатель весьма успешной системы. более 4 триллионов долларов США конвертируются в день на валютном рынке. Они должны быть записаны как прибыль большая часть. Прибыли, которые распространяются брокеру трейдером в банке, а затем к клиенту или инвестору.
Мы принимаем наши деньги и положил его на сберегательный счет в банке, банк берет деньги, часто для того, чтобы спекулировать на фондовом рынке. Прибыль от него настолько высоки, что мы на самом деле можно говорить мошенниками с банками уже, если они дают нам даже не 1%, как АПР его.
Мартин Вогт как трейдер, генеральный директор и основатель V-Tec, не просто пустые слова. Он придерживается принципа «один человек одним словом!» - пообещал он , чтобы показать нам , что он является торговым и как его доход. Сделал ли он с Myfxbook мы сможем увидеть его работу и подтверждает результат знать. Его инвестиции-Bot был создан ему работника часов на жизнь и раньше , чем ожидалось, в сочетании с частной компанией. После кратких технических трудностей , связанных с изменением бархатный сервера, вы воспользовались вниз времена ботов «на лету» zugründen планируемый бизнес и переименовывать бота. Это решение было принято для многих очень удивительно, но я стоял момент в это время с Мартином в контакте и поддержал решение принять это вниз фазу бот. Таким образом, робот V-Tec не только первый прозрачный Bot, но и первый бот , который провел его возвращенным свое обещание. Он пошел verlohren никаких данных, никаких инвестиций не затвердеет и выход на 2 дня будет приложен к сроку. Он не обещает большое богатства нереальными прибыли, но он также говорит , что вы можете erziehlen соответствующего результата с определенным количеством денег.
У меня редко возможность ввести систему , такие как связь легко всегда дается с генеральным директором здесь. Он избегает любой вопрос и прямо говорит , что происходит. Многие хотят, чтобы быть частью компании, независимо от того , что делать, если только для приготовления кофе, но все хотят быть частью целого.
v-тек дороги
Штаб - квартира Limited не сколько во время ООО заподозрит или рекламируются Limited Лондон, но Кипр. Почему? Потому что проще купить здесь лицензию и торги, а также лицензии на финансовые услуги, так как власти специализированы. Он готовится здесь на таких вещах, выполнять иногда обслуживание-создание и лицензирование. Если все документы имеются в наличии, у вас есть много игровых денег на руках и находится на Кипре лично, может что - то сделать в течение нескольких часов. Как и в случае Мартина, так как там были только формальности в основном плавный ход также здесь был дан.
Филиал находится в Багамах, где Мартин является постоянным жителем. Кроме того, представительство в столице Испании Мадриде запланирована на ноябрь 2017th

- 3% ежедневное начисление Вт-Сб
(начисления в 01:00 час ночи по европейскому времени)
0.01BTC - 2 BTC (тело депозита в выплатах)
Выход в безубыток на 34 рабочий днень прибыль составляет 35% по окончанию срока депозита, время работы депозита 63 дня

- 3.6% ежедневное начисление Вт-Сб
(начисления в 01:00 час ночи по европейскому времени)
Свыше 2 BTC (тело депозита в выплатах)
Выход в безубыток 29 рабочих дней, прибыль составит по окончанию срока депозита 62%. Время работы депозита 63 дня.

Реинвест 0.01 btc открывается новым депозитом.
Начисления с реинвеста проводится так же, как и при открытом депозите.

Выплата: Instant свыше 0.01 возможно снятие в любое время.
Комиссия 1% от суммы платежа.

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 3-х уровневая: 8% -> 3% -> 2%


Начисления:
С вторника начисление в 01:00 час ночи (AM) по субботу начисление 01:00 час ночи (AM). Все начисления со вторника по субботу в 01:00 час ночи (AM). В понедельник и в воскресенье начислений нет.


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Мой депозит на обкатку
0.01 BTC (25$)
9cd68864996b0bb3f273ce17c1a56e35d81b204ac39b9ca844 409fc11a042585
Цитата:
https://blockchain.info/tx/9cd688649...409fc11a042585
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