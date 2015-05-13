Resolver привлек $20 млн для своей платформы по управлению рисками

Стартап Resolver, расположенный в Торонто (Канада), привлек $20 млн финансирования для своего программного обеспечения управления рисками. Главным инвестором выступил венчурный фонд Klass Capital. Стартап планирует использовать инвестиции для раскрутки своего продукта на рынке информационной безопасности.
Основанная в 2000 году генеральным директором Уиллом Андерсоном, Resolver является разработчиком интегрированной платформы по управлению рисками, благодаря которой незапланированных события могут быть оценены и анализированы для большей эффективности бизнеса пользователей.
Компания также поддерживает планирование и подготовку событий, в том числе дать оценку рискам, предоставить инструменты для их управления, аудита и контроля.
Приобретение активов Wynyard на рынке ERM (платформа по управлению рисками компаний) предоставило Resolver поддержку масштабной клиентской базы. Компания на сегодняшний день имеет свыше 1000 клиентов в 100 странах мира, и имеет офисы в Северной Америке, Великобритании, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.
Перевод специально для MMGP.RU