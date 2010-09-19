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Drive.ai привлек $50 млн для систем, позволяющих сделать любой автомобиль беспилотным



Стартап Drive.ai, разрабатывающий комплекты для беспилотного вождения автомобилей, привлек 50 миллионов долларов инвестиций во втором раунде финансирования. Текущий раунд возглавил венчурный фонд NEA, с участием GGV и действующих инвесторов, в том числе Northern Light. Новое финансирование поможет компании реализовать свою бизнес-стратегию, которая в настоящее время сосредоточена на создании комплектов для модернизации машин, последние могут быть использованы для добавления автономных возможностей в уже функционирующие коммерческие автопарки.



Подход Drive.ai к технологии беспилотного вождения основан на разработке и использовании глубокого машинного обучения для всех аспектов платформы, которые, по словам компании, помогут ей достичь лучших темпов развития, простой масштабируемости и значительного повышения эффективности. Многие другие компании используют подобный подход и технологии глубокого машинного обучения в остальных областях, но Drive.ai считает, что наилучшее ему применение будет заключаться в системах автономного вождения.



В последний раз, когда журналисты разговаривали с сотрудниками стартапа Drive.ai, который был основан командой из лаборатории Стэнфорда, они еще не занимались комплектами для переоборудования машин, а сосредотачивались на разработке своего собственного беспилотного автомобиля. Во время своего интервью соучредитель и генеральный директор Drive.ai Сеймеп Тандон объяснил, что новое направление деятельности является основным аспектом их внимания.







”Рассматривая технологию Drive.ai, вы можете думать о ней как о центральном мозге искусственного интеллекта и всех составляющих элементах, которые необходимы для удаления человека из кресла водителя“, – отметил он. ”Поэтому мы фокусируемся на автономном вождении 4-го уровня. Основополагающая часть всего этого – когда вы полностью удалите водителя из автомобиля, как все эти транспортные средства будут взаимодействовать с людьми в реальном мире, укреплять их доверие и демонстрировать свои намерения. Этот аспект очень важен для безопасного развертывания автономных технологий“.



В комплектациях Drive.ai для дооборудования автомобилей используются готовые аппаратные средства, в том числе LiDAR-радары, а сам стартап фокусируется на создании автономной программной платформы, которая успешно объединяет все эти аспекты. Благодаря сегодняшнему финансированию компания сосредоточится на выпуске своих первых систем, что она планирует осуществить уже в текущем году, а также на своей международной экспансии.



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Варианты дооснащения автомобилей, безусловно, будут привлекательными для любых операторов автопарков, у которых есть большое количество автомобилей, и для тех, кто не хочет выбрасывать огромные деньги на покупку новых беспилотных автомобилей. Но переоснащения, как правило, дорогостоящие и достаточно сложные, поэтому мы выяснили у Тандона, насколько легко самостоятельно установить комплект Drive.ai.



”Комплекты для переоснащения автомобилей предназначены для больших автопарков, и не предназначены для рядовых потребителей, так как для этого потребуются определенные знания“, – комментирует он. ”Но стартап собирается сделать их быстроустанавливаемыми, чтобы можно было легко модифицировать большие автопарки“.



На фоне текущего финансирования Drive.ai также добавляет в свой совет двух новых директоров, включая председателя NEA Кармена Чанга, а также соучредителя Baidu AI, Google и Coursera Эндрю Ина. Оба должны помочь Drive.ai с реализацией дальнейших планов по масштабированию собственного бизнеса, в особенности, благодаря их огромному опыту работы в Китае.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/06/27/dr...isting-fleets/



https://text.ru/antiplagiat/5952cc14d3c25 Стартап Drive.ai, разрабатывающий комплекты для беспилотного вождения автомобилей, привлек 50 миллионов долларов инвестиций во втором раунде финансирования. Текущий раунд возглавил венчурный фонд NEA, с участием GGV и действующих инвесторов, в том числе Northern Light. Новое финансирование поможет компании реализовать свою бизнес-стратегию, которая в настоящее время сосредоточена на создании комплектов для модернизации машин, последние могут быть использованы для добавления автономных возможностей в уже функционирующие коммерческие автопарки.Подход Drive.ai к технологии беспилотного вождения основан на разработке и использовании глубокого машинного обучения для всех аспектов платформы, которые, по словам компании, помогут ей достичь лучших темпов развития, простой масштабируемости и значительного повышения эффективности. Многие другие компании используют подобный подход и технологии глубокого машинного обучения в остальных областях, но Drive.ai считает, что наилучшее ему применение будет заключаться в системах автономного вождения.В последний раз, когда журналисты разговаривали с сотрудниками стартапа Drive.ai, который был основан командой из лаборатории Стэнфорда, они еще не занимались комплектами для переоборудования машин, а сосредотачивались на разработке своего собственного беспилотного автомобиля. Во время своего интервью соучредитель и генеральный директор Drive.ai Сеймеп Тандон объяснил, что новое направление деятельности является основным аспектом их внимания.”Рассматривая технологию Drive.ai, вы можете думать о ней как о центральном мозге искусственного интеллекта и всех составляющих элементах, которые необходимы для удаления человека из кресла водителя“, – отметил он. ”Поэтому мы фокусируемся на автономном вождении 4-го уровня. Основополагающая часть всего этого – когда вы полностью удалите водителя из автомобиля, как все эти транспортные средства будут взаимодействовать с людьми в реальном мире, укреплять их доверие и демонстрировать свои намерения. Этот аспект очень важен для безопасного развертывания автономных технологий“.В комплектациях Drive.ai для дооборудования автомобилей используются готовые аппаратные средства, в том числе LiDAR-радары, а сам стартап фокусируется на создании автономной программной платформы, которая успешно объединяет все эти аспекты. Благодаря сегодняшнему финансированию компания сосредоточится на выпуске своих первых систем, что она планирует осуществить уже в текущем году, а также на своей международной экспансии.Варианты дооснащения автомобилей, безусловно, будут привлекательными для любых операторов автопарков, у которых есть большое количество автомобилей, и для тех, кто не хочет выбрасывать огромные деньги на покупку новых беспилотных автомобилей. Но переоснащения, как правило, дорогостоящие и достаточно сложные, поэтому мы выяснили у Тандона, насколько легко самостоятельно установить комплект Drive.ai.”Комплекты для переоснащения автомобилей предназначены для больших автопарков, и не предназначены для рядовых потребителей, так как для этого потребуются определенные знания“, – комментирует он. ”Но стартап собирается сделать их быстроустанавливаемыми, чтобы можно было легко модифицировать большие автопарки“.На фоне текущего финансирования Drive.ai также добавляет в свой совет двух новых директоров, включая председателя NEA Кармена Чанга, а также соучредителя Baidu AI, Google и Coursera Эндрю Ина. Оба должны помочь Drive.ai с реализацией дальнейших планов по масштабированию собственного бизнеса, в особенности, благодаря их огромному опыту работы в Китае.

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