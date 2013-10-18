Платформа для фрилансеров Side привлекла €5 млн

Платформа Side, объединяющая компании и фрилансеров, привлекла €5 млн от нескольких инвесторов. Ранее компания уже привлекала €1,3 млн в октябре 2016 года от Connect Ventures.
Side хочет зарекомендовать себя на конкурентном рынке найма, который уже немного перенасыщен платформами и приложениями.Данная платформа сосредоточена именно на студентах, которые имеют возможность только неполной занятости.
"Их видение продукта намного более развито, чем то, что уже существует на рынке"
, - прокомментировал Жан де ла Рошеброхард, партнер Kima Ventures. "Side должен стать новым Airbnb в сфере временных рабочих мест."
Новое финансирование позволит компании ускорить коммерческое развитие во Франции и Великобритании, где стартап открыл свой офис.
Перевод специально для mmgp.ru