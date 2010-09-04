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HarvEast Holding инвестирует в ореховые сады

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HarvEast Holding инвестирует в ореховые сады

Компания HarvEast Holding, владельцами которой является Ринат Ахметов и Вадим Новинский планирует заняться выращиванием грецких орехов.

Гендиректор HarvEast Дмитрий Скорняков отметил: "У нас большие планы по направлению выращивания орехового сада. На него и орошение будем заводить, сейчас как раз скважины бурим. Будем выращивать грецкие орехи".

С его слов, сейчас под ореховыми насаждениями занято 30 га, но на следующий год запланировано высадить еще 150 га, а затем еще 500 га.

"Донецкая область - лидер по производству орехов, климат подходящий. Это интенсивный сад с американскими саженцами, привитыми на украинском орехе", - пояснил Скорняков.

По оценкам топ-менеджера HarvEast Holding, инвестиции в проект составят порядка 4 млн евро до 2018 года.

HarvEast - сельскохозяйственный холдинг. Основные направления деятельности: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.

Холдинг HarvEast создан 10 марта 2011 на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа Смарт-Холдинг.

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