Eda.ua вместе с балтийской Foodout создали одну из крупнейших компаний

Завершилось объединение украинского сервиса доставки еды Eda.ua, входящего в инвестиционный портфель Chernovetskyi Investment Group (CIG) с компанией Foodout, занимающей лидирующие позиции в сфере доставки еды в странах Балтии.
По информации пресс-службы CIG, сделка позволила создать одного из крупных игроков на рынке доставке еды в странах Восточной Европы.
В сообщении отмечается, что теперь объединенная компания охватывает не только украинский рынок, но и рынки Литвы, Латвии, Эстонии и Ирана. В скором времени сервис появиться и в Беларуси. В результате, объединенная компания будет присутствовать в шести странах с суммарным населением 140 млн. человек
На успешное заключение сделки большое влияние оказали компания CIG, основной инвестор сервиса Eda.ua, и фонд Goldfish, который является инвестором сервиса Foodout.
Условия сделки не разглашаются. Однако стороны отмечают, что объединенная компания оценивается в десятки миллионов евро.
Помимо этого, CIG дополнительно инвестировала 1 млн. евро в консолидированную группу Foodout с целью поддержки плана географической экспансии CIG
Владимир Кривко, управляющий партнер Chernovetskyi Investment Group и член совета директоров Foodout Group, считает, что данное слияние создает почву для консолидации и других игроков из стран Центральной и Восточной Европы. Объединение сервисов приведет к созданию крупнейшего оператора по доставке еды в Восточной Европе и странах СНГ.
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