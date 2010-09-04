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Полвека спустя: чего пользователи ждут от банкомата сегодня

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Полвека спустя: чего пользователи ждут от банкомата сегодня

К 50-летнему юбилею банкомата крупная платежная компания ACI Worldwide провела онлайн-опрос среди 8000 потребителей по всему миру.

По результатам опроса, простые, интуитивно понятные и безопасные способы доступа к банковским счетам являются приоритетом для пользователей всего мира. 43% потребителей в Италии, 38% в Испании, 31% во Франции и 29% в Великобритании хотели бы, чтобы банкоматы были оснащены более безопасными способами аутентификации. Кроме того, пользователи также хотели бы получать при помощи банкоматов более полную и подробную информацию о своих счетах. Например, мини-выписки, предупреждения о предстоящих платежах и овердрафтах, возможность выдачи новой кредитной или дебетовой карты и доступ к электронным документам.


Несмотря на широкое распространение новых цифровых форм платежей, 48% немецких потребителей заявили, что пользуются банкоматами так же часто, как и всегда. 47% процентов респондентов в Испании, 42% в Великобритании и 40% во Франции также сказали, что частота использования ими банкоматов в последние годы не изменилась.

По словам Лу Зуравски, хотя сегодня среди потребителей все популярнее становятся карты и приложения, привычка и распространенность наличных будет стимулировать людей пользоваться банкоматами как минимум еще несколько десятилетий. Эксперт также считает, что роль банкоматов выйдет далеко за пределы операций с наличными, поэтому устройство ждет долгая и наполненная инновациями жизнь.

Источник.
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новости, платежная система
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