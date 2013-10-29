zaharik1404



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Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться. торговой системы форекс. Это истины, которые не требуют доказательств, хотя и с ними многие спорят. Но сегодня мне хочется обсудить некоторые нюансы трейдинга, возможно дать практические рекомендации, а также, в процессе обсуждения, может, узнать что-то новое.







Опишем суть вопроса.



Открывая сделку по форекс сигналу, форекс трейдер никогда не может знать, чем она закончится, наиболее часто поступаем просто, открыли сделку, выставили торговая система форекс дает больше прибыли, чем убытка, при этом убыточные сделки всегда будут. У любой системы, вы никогда не сможете избежать убытков. Я недавно прочитал интервью одного управляющего памм счетом форекс, Polar, довольно успешного, должен сказать, кому интересно, его торговлю можно увидеть, перейдя по ссылке у меня в подписи, он там в топе, на первом месте. Так вот, что особо запомнилось мне в его интервью и что важно в нашем сегодняшнем обсуждении, стабильно зарабатывать этот трейдер стал лишь после того, как осознал неизбежность убыточных сделок форекс. То есть прибыльные сделки сменяют убыточные, так как по общей сумме они больше, трейдер выходит в прибыль, по общему итогу. Другого способа все равно не придумали пока.



Но ведь необязательно после каждой убыточной сделки будет идти прибыльная, чередоваться то они могут в любом порядке, вариант, когда идет череда убыточных сделок, очень часто может встречаться для торговой системы форекс. Более того, я считаю, что это стандартная ситуация, ну просто период на рынке не лучший для данной системы. Например, торговая система рассчитана на хороший тренд, а на рынке затяжной флэт, или наоборот. Так вот, проблема заключается в том, что, хотя прибыльные сделки и перекроют этот убыток, но до того момента, когда они начнутся, депозит форекс может не дожить, или дойти сильно урезанным. Если депозит сильно уменьшился, в результате убытков, то окупить их уже может не получиться, даже продолжительным, прибыльным периодом. Ниже объясню, почему.



Возвращаем убытки.



Представьте ситуацию, что у вас риск на сделку пять процентов, при этом система дала десять убыточных сделок подряд. Конечно, это ситуация нестандартная, редко бывает, чтобы столько убыточных сделок сразу было, но на рынке случается всякое. В результате ваш депозит форекс просядет на 50 процентов, конечно меньше, так как при уменьшении с каждой сделкой депозита и торговый лот будет уменьшаться, при условии одинакового риска в процентах. Ну возьмем просадку в 50 процентов, чтобы проще считать было. То есть депозит был у нас 1000 долларов, стал 500. Пусть соотношение стоп к профиту будет 1 к 2. Получается, что у нас было 10 убыточных сделок, в каждой мы потеряли по 50 долларов. Дальше пошла прибыльная полоса и мы взяли десять профитных сделок. Однако, если у нас депозит стал 500 долларов, риск на сделку 5 процентов, то профит будет 10 процентов, по условию он в два раза больше стопа. Это те же самые 50 долларов получается, ведь новый депозит у нас 500 долларов. Выходит, что 10 профитных сделок нам дадут 500 долларов и в итоге мы ничего не заработали, а лишь вернулись на тот размер депозита, который был изначально, 1000 долларов. Как видите, чем глубже получается просадка, тем сложнее выйти в прибыль.



Исходя из этого можно сделать вывод, что форекс трейдеру важно максимально уменьшить убытки во время неудачных периодов для торговой системы форекс. Давайте рассмотрим методы, которые предлагаю я.



Соотношение стоп профит.



Весьма неплохо система форекс будет переживать неблагоприятные периоды, если это соотношение выше чем 1 к 2. То есть уже при соотношении стоп профит 1 к 3 загнать депозит в серьезную просадку вряд ли получится, такое соотношение позволяет значительно уменьшить риск на одну сделку, при этом прибыльность системы форекс останется вполне приемлемой. Также на просадки будут влиять соотношение убыточных и прибыльных сигналов форекс. Думаю, очевидно, что чем меньше общее число убыточных сделок в статистике системы, тем меньше шансов, что будет слишком затяжной убыточный период.



Хотя системы форекс, в которых пятьдесят процентов убыточных сделок и столько же прибыльных, с соотношение стоп профит 1 к 2, кажутся вполне прибыльными, на первый взгляд, однако это не совсем так. Как видно из сказанного выше, такие системы способны загонять депозит в глубокие просадки и последующая торговля, это лишь попытки выйти из нее , с незначительными прибылями. Потому стоит выбирать торговые системы с лучшим соотношением профита к убытку, чем 2 к 1. Можно пробовать добавлять фильтры, которые будут отсеивать убыточные сделки, по большому счету, любая торговая система со временем совершенствуется.



Соблюдение ММ.



Об этом много сказано, но не упомянуть еще раз о соблюдении рисков, в рамках такой темы, было бы неразумно. Думаю, это очевидно, что завышенные риски по сделкам приведут к глубоким просадкам, в случае неблагоприятного периода для торговой системы, из которых депозит может уже и не выйти. Рекомендовать процент риска на сделку я не буду, так как он подбирается индивидуально к каждой торговой системе, в зависимости от соотношения профитных и убыточных сделок, а также, стоп профит. Однако, могу сказать, что выше трех процентов на сделку риск не допустим, ни в каких торговых системах. Уже три процента риск довольно агрессивный и может приводить к глубоким просадкам, а уж выше, это просто безумие.



Уменьшение и увеличение риска на сделку.



Еще один способ, который позволит сохранить депозит форекс от глубоких просадок. Допустим риск на сделку у нас три процента, но по системе мы получили два стоп лосса подряд. Это уже звоночек, что рынок не особо благоприятен для торговой системы, по которой мы торгуем, значит следующую сделку мы уже будем открывать с уменьшенным риском, например, 2,5 процента. С каждой новой убыточной сделкой еще уменьшаем риски. Если пошла полоса прибыльных сделок, то риски начинаем увеличивать, доводя их до стандартных трех процентов.

Такой прием позволит минимизировать влияние неблагоприятных периодов на результаты торговли трейдера. Думаю, понятно, что если рынок к вам не благоволит, в данный момент времени, то и нет смысла его форсировать.



Ну вот где-то такие мысли у меня по этому вопросу, хотелось бы прочитать, что думаете на этот счет вы.





Автор: zaharik1404

Исключительные права на статью принадлежат Что такое торговая система , на форуме мы обсуждали не раз. Так же много говорилось о том, что нужно соблюдать дисциплину и следовать правилам этой самой. Это истины, которые не требуют доказательств, хотя и с ними многие спорят. Но сегодня мне хочется обсудить некоторые нюансы трейдинга, возможно дать практические рекомендации, а также, в процессе обсуждения, может, узнать что-то новое.Открывая сделку поникогда не может знать, чем она закончится, наиболее часто поступаем просто, открыли сделку, выставили стоп лосс тейк профит , а дальше уже рынок решит, что мы получим. Хорошаядает больше прибыли, чем убытка, при этом убыточные сделки всегда будут. У любой системы, вы никогда не сможете избежать убытков. Я недавно прочитал интервью одного управляющего, Polar, довольно успешного, должен сказать, кому интересно, его торговлю можно увидеть, перейдя по ссылке у меня в подписи, он там в топе, на первом месте. Так вот, что особо запомнилось мне в его интервью и что важно в нашем сегодняшнем обсуждении, стабильно зарабатывать этот трейдер стал лишь после того, как осознал неизбежность убыточных. То есть прибыльные сделки сменяют убыточные, так как по общей сумме они больше, трейдер выходит в прибыль, по общему итогу.Но ведь необязательно после каждой убыточной сделки будет идти прибыльная, чередоваться то они могут в любом порядке, вариант, когда идет череда убыточных сделок, очень часто может встречаться для. Более того, я считаю, что это стандартная ситуация, ну просто период на рынке не лучший для данной системы. Например, торговая система рассчитана на хороший тренд, а на рынке затяжной флэт, или наоборот. Так вот, проблема заключается в том, что, хотя прибыльные сделки и перекроют этот убыток, но до того момента, когда они начнутся,может не дожить, или дойти сильно урезанным. Если депозит сильно уменьшился, в результате убытков, то окупить их уже может не получиться, даже продолжительным, прибыльным периодом. Ниже объясню, почему.Представьте ситуацию, что у вас риск на сделку пять процентов, при этом система дала десять убыточных сделок подряд. Конечно, это ситуация нестандартная, редко бывает, чтобы столько убыточных сделок сразу было, но на рынке случается всякое. В результате вашпросядет на 50 процентов, конечно меньше, так как при уменьшении с каждой сделкой депозита и торговый лот будет уменьшаться, при условии одинакового риска в процентах. Ну возьмем просадку в 50 процентов, чтобы проще считать было. То есть депозит был у нас 1000 долларов, стал 500. Пусть соотношение стоп к профиту будет 1 к 2. Получается, что у нас было 10 убыточных сделок, в каждой мы потеряли по 50 долларов. Дальше пошла прибыльная полоса и мы взяли десять профитных сделок. Однако, если у нас депозит стал 500 долларов, риск на сделку 5 процентов, то профит будет 10 процентов, по условию он в два раза больше стопа. Это те же самые 50 долларов получается, ведь новый депозит у нас 500 долларов. Выходит, что 10 профитных сделок нам дадут 500 долларов и в итоге мы ничего не заработали, а лишь вернулись на тот размер депозита, который был изначально, 1000 долларов.Исходя из этого можно сделать вывод, чтоважно максимально уменьшить убытки во время неудачных периодов для торговой. Давайте рассмотрим методы, которые предлагаю я.Весьма неплохобудет переживать неблагоприятные периоды, если это соотношение выше чем 1 к 2. То есть уже при соотношении стоп профит 1 к 3 загнать депозит в серьезную просадку вряд ли получится, такое соотношение позволяет значительно уменьшить риск на одну сделку, при этом прибыльностьостанется вполне приемлемой. Также на просадки будут влиять соотношение убыточных и прибыльных. Думаю, очевидно, что чем меньше общее число убыточных сделок в статистике системы, тем меньше шансов, что будет слишком затяжной убыточный период.Хотя, в которых пятьдесят процентов убыточных сделок и столько же прибыльных, с соотношение стоп профит 1 к 2, кажутся вполне прибыльными, на первый взгляд, однако это не совсем так. Как видно из сказанного выше,, с незначительными прибылями. Потому стоит выбирать торговые системы с лучшим соотношением профита к убытку, чем 2 к 1. Можно пробовать добавлять фильтры, которые будут отсеивать убыточные сделки, по большому счету, любая торговая система со временем совершенствуется.Об этом много сказано, но не упомянуть еще раз о соблюдении рисков, в рамках такой темы, было бы неразумно. Думаю, это очевидно, что завышенные риски по сделкам приведут к глубоким просадкам, в случае неблагоприятного периода для торговой системы, из которых депозит может уже и не выйти. Рекомендовать процент риска на сделку я не буду, так как он подбирается индивидуально к каждой торговой системе, в зависимости от соотношения профитных и убыточных сделок, а также, стоп профит. Однако, могу сказать, что выше трех процентов на сделку риск не допустим, ни в каких торговых системах. Уже три процента риск довольно агрессивный и может приводить к глубоким просадкам, а уж выше, это просто безумие.Еще один способ, который позволит сохранитьот глубоких просадок. Допустим риск на сделку у нас три процента, но по системе мы получили дваподряд. Это уже звоночек, что рынок не особо благоприятен для торговой системы, по которой мы торгуем, значит следующую сделку мы уже будем открывать с уменьшенным риском, например, 2,5 процента. С каждой новой убыточной сделкой еще уменьшаем риски. Если пошла полоса прибыльных сделок, то риски начинаем увеличивать, доводя их до стандартных трех процентов.Такой прием позволит минимизировать влияние неблагоприятных периодов на результаты торговли трейдера. Думаю, понятно, чтоНу вот где-то такие мысли у меня по этому вопросу, хотелось бы прочитать, что думаете на этот счет вы.Автор: zaharik1404Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

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