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Covered для технологий страховых котировок привлекла $700 тыс инвестиций

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Covered для технологий страховых котировок привлекла $700 тыс инвестиций


Американская компания Covered Insurance из Денвер штат Колорадо для технологий страховых котировок привлекла 700 тыс. инвестиций.

Инвесторами стали Backers, региональный ангельский фонд Black Hills и венчурная компания Ozmen.

Компания намерена использовать привлеченные средства для своего расширения на рынке в США.




Росс Дидрих является соучредителем и генеральным директором компании Covered, которая является страховым агентством. Компания разработала технологии, которое позволяют потребителям быстро сравнивать страховые котировки со стороны перевозчиков и получать немедленную помощь от лицензированных, обученных страховых агентов и ипотечных кредиторов. Таким образом, потребители могут получить мгновенно несколько страховых котировок для своих заемщиков.




В настоящее время Covered сотрудничает со следующими страховыми компаниями: Travelers, Encompass, Dairyland, Safeco, Stillwater, Progressive, Hanover и другими крупными перевозчиками.




Компания предоставляет упрощенные страховки дома, авто - удобно и легко от ведущих операторов за считанные минуты. Упрощенный страховой шоппинг, все в одном месте. Высококвалифицированные агенты предоставляют потрясающее обслуживание и поддержку в зависимости от того, какой будет выбран вариант: текст, звонок, электронная почта или онлайн-чате.





Компания создала торговую площадку из надежных перевозчиков. Технологии помогают кредиторам поражать заемщиков своей скоростью, удобствами и обслуживанием клиентов.




Перевод специально для mmgp.ru


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