Маша Дрокова инвестировала в стартап Андрея Казакова Acquired.io

Маша Дрокова инвестировала в стартап Андрея Казакова и Максима Ганнутина Acquired.io.
Мария Дрокова, дочь заместителя главы города Тамбова Александра Дрокова являющаяся еще и PR-специалистом инвестировала в технологическую стартап-компанию россиян Андрея Казакова и Максима Ганнутина Acquired.io.
Стартап Acquired.io предлагает мобильное онлайн-приложение, которое позволяет собрать на один сервис интересующие каналы.
Суммарный объем инвестиционных средств в текущем раунде финансирования составил 2.000.000 долларов. Сама Мария рассказала, что с ее стороны были небольшие инвестиции. Также в данном раунде финансирования приняли участие заграничные бизнесмены инвестирующие в мобильные игры. Среди таких инвесторов Джонатан Цвейг, учредитель AdColony (принадлежит Opera) и Джон Ждановский, бывший глава Linden Lab.
Стартап Acquired.io предлагает мобильное приложение, которое привлекает пользователей в мобильные приложения через социальные сети. Приложение стартапа имеет 20 интегрированных онлайн-каналов, а к концу текущего года разработчики хотят увеличить число этих каналов до 50.
Со слов сооснователя стартапа приложение, которое объединит в единую сеть пятьдесят каналов, нацелено облегчить работу рекламодателей в плане избавления от лишней ручной работы и должно позволить мобильным приложениям оценить позиции конкурентов в этой сфере.
Учредители стартап-компании связывают востребованность данного приложения с резким ростом количества онлайн-каналов. Например, если 2 года назад их было 700, то в текущем году их число перевалило за отметку 1500. Очень много проектов по привлечению клиентов в мобильные приложения тратят около половины своего бюджета на Google и Facebook, а остальная часть средств идет на такие небольшие каналы как Snapchat, AdColony, Chartboost и им подобные.
Кроме этого, на работу по привлечению пользователей в канал, компании по рекламе тратят около 80% своего времени о чем говорят статистические данные Acquired.io.
По материалам: http://firrma.ru/data/insides/49409