Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,485 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Маша Дрокова инвестировала в стартап Андрея Казакова Acquired.io

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:17
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,128
Благодарностей: 1,520
УГ: 59
КП: 0.173
подарки
награды Волшебный горшочек 
Маша Дрокова инвестировала в стартап Андрея Казакова Acquired.io


Маша Дрокова инвестировала в стартап Андрея Казакова и Максима Ганнутина Acquired.io.



Мария Дрокова, дочь заместителя главы города Тамбова Александра Дрокова являющаяся еще и PR-специалистом инвестировала в технологическую стартап-компанию россиян Андрея Казакова и Максима Ганнутина Acquired.io.

Стартап Acquired.io предлагает мобильное онлайн-приложение, которое позволяет собрать на один сервис интересующие каналы.

Суммарный объем инвестиционных средств в текущем раунде финансирования составил 2.000.000 долларов. Сама Мария рассказала, что с ее стороны были небольшие инвестиции. Также в данном раунде финансирования приняли участие заграничные бизнесмены инвестирующие в мобильные игры. Среди таких инвесторов Джонатан Цвейг, учредитель AdColony (принадлежит Opera) и Джон Ждановский, бывший глава Linden Lab.

Стартап Acquired.io предлагает мобильное приложение, которое привлекает пользователей в мобильные приложения через социальные сети. Приложение стартапа имеет 20 интегрированных онлайн-каналов, а к концу текущего года разработчики хотят увеличить число этих каналов до 50.

Со слов сооснователя стартапа приложение, которое объединит в единую сеть пятьдесят каналов, нацелено облегчить работу рекламодателей в плане избавления от лишней ручной работы и должно позволить мобильным приложениям оценить позиции конкурентов в этой сфере.

Учредители стартап-компании связывают востребованность данного приложения с резким ростом количества онлайн-каналов. Например, если 2 года назад их было 700, то в текущем году их число перевалило за отметку 1500. Очень много проектов по привлечению клиентов в мобильные приложения тратят около половины своего бюджета на Google и Facebook, а остальная часть средств идет на такие небольшие каналы как Snapchat, AdColony, Chartboost и им подобные.

Кроме этого, на работу по привлечению пользователей в канал, компании по рекламе тратят около 80% своего времени о чем говорят статистические данные Acquired.io.

По материалам: http://firrma.ru/data/insides/49409

__________________
Реклама: Конкурс «Горячие Крипто-новости» (более 250 поинтов еженедельно)

$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$
Выгодный обмен
Denver10 на форуме  
Ответить
Метки
инвестирование, инвестиции, инвестиции в стартапы, стартапы, финансирование стартапа
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Mail.ru Group инвестировала в авторемонтный стартап dengov Новости в мире финансов и инвестиций 12 08.11.2016 13:41
L1 Михаила Фридмана инвестировала $50 млн в американский телеком-стартап FreedomPop dengov Новости в мире финансов и инвестиций 1 30.08.2016 17:20
Runa Capital инвестировала в финтех-стартап Final CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.07.2016 12:10
Alibaba инвестировала $1,25млрд в стартап по доставке еды Ele.me Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.04.2016 13:29
Intel инвестировала в стартап Savioke, создавший робота-дворецкого chu Новости в мире финансов и инвестиций 2 20.01.2016 03:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kamol_mix
Почта Mail.Ru для iOS получила полезную функцию
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар roll Out
SwitchtoBit - SWITCHTOBIT.COM
От roll Out в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
quatroleaf - quatroleaf.ru
От Shair в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
bretton-trading - bretton-trading.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
biotechinvfund - biotechinvfund.com
От DVGP в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mysilver
Интернет Браузеры. Какой лучше?
От mysilver в разделе «Наши опросы»
.     
Пользователей
414,485
Тем
476,243
Сообщений
11,798,366

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube