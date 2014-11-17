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Codemotion привлек €1.5 млн. для продвижения знаний о новейших технологиях

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Codemotion привлек €1.5 млн. для продвижения знаний о новейших технологиях

Codemotion, расположенная в Риме (Италия) компания, предоставляющая услуги по технической подготовке, детскому образованию и проведению хакатонов с участием первых лиц в международной технологической области, получила 1,5 миллиона евро финансирования. Инвесторами выступили Barcamper Ventures, Invitalia Ventures и LVenture Group. В рамках соглашения, Джанлука Деттори, партнер Barcamper Ventures и исполнительный председатель Primomiglio SGR, войдет в совет директоров Codemotion.

Компания намерена использовать полученные средства для укрепления своего сообщества разработчиков, развития в международном масштабе и расширения спектра своих предложений.

Основанная в 2013 году Кьярой Руссо и Марой Марцокки, Codemotion представляет собой инновационный центр, который предлагает услуги для IT-специалистов и компаний посредством конференций, профессиональной подготовки и открытых инновационных проектов, таких как Codemotion Kids - технологической школы для детей от 8 до 18 лет, построенной на инновационном пути обучения на базе творческого подхода к образованию. Школа помогает детям получить начальные знания в технологиях путем организации специальных курсов по программированию, робототехнике, электронике и проектированию. Уже более 45 000 детей и подростков приняли участие в различных программах, организованных в 8 городах Италии. Крупные компании, такие как TIM, Vodafone, Intesa SanPaolo и Groupama выбрали Codemotion Kids в качестве партнера в рамках программы корпоративной социальной ответственности.


Компания организует технические конференции для разработчиков из стран Европы, Ближнего Востока и Африки с привлечением международных экспертов в качестве докладчиков и Cisco, IBM, Google, Microsoft, Intel, Red Hat и Oracle в качестве основных компаний-участников. На сегодняшний день конференции проводятся в 7 странах (Италия, Испания, Голландия, Германия, Польша, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты) с участием более 2000 специалистов из IT-сектора в каждом из мероприятий.


За последние 3 года компании удалось организовать более 35 хакатонов для таких промоутеров, как Sky, Camera dei Deputati, Agid, Tim, Ferrovie dello Stato и Eni.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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