Нефть не падала так сильно в этом месяце с июня 1988г

В июне 2017 года нефть упала на 11%. Такого сильного падения в течении месяца не наблюдалось с июня 1988 года, то есть 29 лет. Причем у падения 1988 года была веская политическая причина - тогда шла восьмилетняя война между Ираном и Ираком. Сейчас же явных видимых причин столь стремительного падения цен на нефть не наблюдается.
Более того, июнь - месяц отпусков в США и многих других странах. Многие отдыхающие в США осуществляют длительные автопоздки к местам отдыха, поэтому июль наоборот характерен повышенным спросом на бензин. Теоретически в летние месяцы спрос на топливо должен повышаться, а не падать, как это происходит в последние время, а запасы уже добытого черного золота, постоянно растут.
Столь резкое падение цен отрицательно отразится на экономике стран ОПЕК и других нефтедобывающих стран. Не окажется исключением и Россия, которая обогнала Саудовскую Аравию и вырвалась в лидеры по добыче нефти. Темпы придется сократить. Уже появились сообщения, что Россия вынуждена сокращать объемы добываемой нефти.
Как показали эксперты рост экономики России в последние три квартала подряд связан исключительно с ростом цен на нефть, благодаря чему увеличилось поступление налогов в казну государства. За 2016 год цена на баррель нефти выросла с 32 долларов за баррель до 52 долларов за баррель. И вот опять нефть упала.
Добыча нефти уже стала сокращаться, а это означает , что и наполняемость бюджета упадет. Таким образом, если экономисты были правы и рост экономики России был вызван исключительно повышением цен на нефть и ростом нефтедобычи, то в ближайшем будущем ВВП России должен или остаться на прежнем уровне или упасть.
Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...fik-1002126091
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