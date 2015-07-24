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Android Pay подарит своим клиентам с Австралии более $1,6 млн

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Android Pay подарит своим клиентам с Австралии более $1,6 млн
Google запустила грандиозную промо-кампанию для пользователей Android Pay в Австралии, в рамках которой будет вручено 200 000 призов на сумму $1 641 750, но уловка состоит в том, что это только для новых пользователей.


Призы предлагаются пользователям, которые либо ещё не добавили карту, или добавили, но ещё ни разу не использовали. Google говорит, что просто проводя транзакции, пользователи смогут получить акционные конверты (максимальное количество в день составляет 10 штук).


Каждый конверт может принести до $ 500 в подарочном ваучере. Подарочные ваучеры приходят от различных розничных торговцев, включая Myer, Coles, Rebel, Boost Juice и Event Cinemas. Участники акции должны открыть свои конверты к концу 30-дневного периода.



Акция продлится до 23:59, 22 декабря или до тех пор, пока все 200 000 призов не будут отданы (в зависимости от того, что наступит раньше).

Специально для mmgp.ru
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