Банк Barclays призывает британских регуляторов контролировать Bitcoin

Биткоин и регулирование — это две темы, которые никогда не будут адекватно сочетаться. Никто не должен удивляться данному факту, поскольку регулировать децентрализированную технологию практически невозможно. Банк Barclays стремится изменить ситуацию, призвав правительство Великобритании предпринять регуляторные действия против Bitcoin и поставщиков услуг, связанных с криптовалютой.
Банк Barclays и Управление финансовым поведением (УФП) рассматривают биткоин в положительном свете
За последние несколько лет предпринимались многочисленные попытки регулировать биткоин. Но до сих пор ни одна правительственная инициатива не увенчалась успехом. Запомнилась только худшая попытка регулирования — BitLicense, в результате которой компании, связанные с Bitcoin, были вынуждены покинуть штат Нью-Йорк. А теперь правительство Великобритании хочет взяться за криптовалюту. Или это то, что чувствует главный исполнительный директор Barclays Ашок Васвани. По его мнению, Bitcoin необходимо регулирование в Великобритании, а поддержка такого крупного банка окажет положительное влияние на регуляторов. Еще год назад и ранее финансовые заведения с опасением смотрели на Биткоин и пытались навредить ему с помощью регуляторов, но сегодня ситуация изменилась.
Пока еще слишком рано судить, о чем ведут диалог Barclays и британские регуляторы. Однако нет сомнений, что главная цель состоит в том, чтобы обезопасить пользователей Bitcoin и связанные с ними услуги и предприятия. В конце концов, наличие связи между правительством и одним из крупнейших банков Британии станет весьма полезным для будущих законопроектов. По всей видимости, УФП контролирует финансовый сектор и готово взять под свое крыло все, что связано с криптовалютами.
В настоящее время существует «осторожный оптимизм» относительно будущего регулирования биткоинов. Конечный результат может стать не таким отрицательным, как прогнозируют, поскольку регулирование необходимо для безопасности пользователей. Прямой сейчас рынок Великобритании очень тепло принимает криптовалюты и такие технологии, как блокчейн. Биткоин и альткоины не рассматриваются как потенциальная угроза, что уже является хорошей отправной точкой. Однако всегда есть повод для сомнения и осторожности, когда речь заходит о нерегулируемых финансовых инструментах, именно поэтом принятие некоторых мер регулирования станет хорошим началом для биткоина и других криптовалют.
Перевод специально для mmgp.ru
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