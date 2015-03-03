Страховщики оценили свои убытки по ОСАГО в 21 миллиард рублей

По словам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса убытки страховых фирм от ОСАГО составляют около 21 миллиарда рублей. Всего за первые 6 месяцев 2017 года страховщики собрали около 90 миллиардов рублей на обязательное автострахование, а потрачено было около 100 миллионов рублей на выплату компенсаций. Но ведь помимо непосредственных прямых расходов на выплату компенсаций у страховых компаний есть косвенные расходы, на оплату сотрудников, на содержание и выезда аварийного комиссара, на офисы. Таким образом, общие убытки от ОСАГО по подсчетам страховых фирм составили порядком 21 миллиарда рублей.
Причина столь крупных убытков по словам страховщиков кроется в использовании различных мошеннических схем при получении страхового компенсации. Часто так называемые авто-юристы выкупают у пострадавшей стороны право на представление его интересов по страховому случаю. Человеку сразу дают небольшую денежную компенсацию, а потом уже через суды стараются получить от страховой компании максимальную компенсацию. Обычно люди идут на такие сделки с авто-юристами, так как многие не верят, что смогут получить от страховой компании что-то существенное, да и разбирательств не ходят. Поэтому предпочитают получить деньги сразу, пусть и в меньшем размере. Страховые компании прекрасно знают данные схемы.
Поэтому помимо повышения суммы ОСАГО было принято решение чтобы уменьшить злоупотребления и применение различных мошеннических схем, выплату денег заменить ремонтом автотранспортного средства. В таком случае у авто-юристов нет смысла браться за дело и перекупать страховые случаи, так как наличные деньги они все равно не получат.
Тем не менее, как показал опыт, подобная мера не смогла сильно уменьшить убытки страховых компаний.
Поэтому чтобы не повышать базовую ставку ОСАГО, которая была установлена в апреле 2015 года и составляет от 3432 рубля до 4118 рублей, Банком России было высказано предложение повысить страховые полюса для категории "мультидрайв" (если количество водителей не определено) в полтора раза, а молодым водителям 22-29 лет на 55% - 80%.
Сейчас данное предложение проходит согласование в Центрбанке и Минюсте.
Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/06/27/osagolosses/
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