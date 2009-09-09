Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,485 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Украинские криптоэнтузиасты готовы помочь госкомпаниям,пострадавшим от cryptolocker

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:43
#1
Форекс-блогер
 
Аватар Dana
 
Имя: Богдана
Пол: Женский
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 1,166
Благодарностей: 516
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 263
Подписок: 5
КП: 0.424
подарки
Украинские криптоэнтузиасты готовы помочь госкомпаниям,пострадавшим от cryptolocker
27 июня 2017 года украинские компании запомнят надолго. Так называемый вирус cryptolocker привел к частичной остановке таких крупнейших гигантов, как УкрПочта, Киевэнерго и Укртелеком. Причиной вирусной атаки стали уязвимости в системе безопасности. Вирусная программа, попадая на компьютер, шифрует все данные, а за код дешифровки просит выкуп в биткойнах.

Эксперты заявляют, что данный вирус это модификация нашумевшей программы «wannacry». Для Украины это самая масштабная атака за все время независимости.

О вирусной атаке также заявили некоторые российские гиганты. Хакерской атаке были подвержены «Башнефть», и «Роснефть».

Кстати выкуп за ключ дешифрования -300$ в биткойнах. Учитывая то, что жертвами вымогателей стали около 80 компаний, сумма получиться не такая уж маленькая. Эксперты предупреждают предельно внимательно отнестись к подозрительным ссылкам в почте. Вирус исходит именно из писем, и при поражении одного компьютера заражает всю корпоративную сеть.


Учитывая тот факт, что выкуп надо платить в биткойнах, криптовалютная биржа Kuna Exchange, предложила заплатить выкуп за поврежденные сервера, чтобы предотвратить тем самым дискредитацию криптоэкономики.
https://text.ru/antiplagiat/5952b29481cb2

По материалам
__________________
Реклама: Конкурс «Горячие Крипто-новости» (более 250 поинтов еженедельно)



Торгуй Bitcoin на криптосчетах FXOpen
Dana на форуме  
Старый Вчера, 23:51
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 963
Благодарностей: 195
УГ: 5
КП: 0.192
Re: Украинские криптоэнтузиасты готовы помочь госкомпаниям,пострадавшим от cryptolock
Хм, все же не особо понятно, как криптоэнтузиасты готовы помочь компаниям.

А вообще, я долго думал, как же всетаки умудряются заражать ПК. Все таки это из почты идет. Ну я про то, что не скачав вирус на пк, им не заразиться ведь? Меня пк сто раз предупреждает при открытии фотошопа или еще чего-либо, а тут без ведома возможно заражение. Думаю, что нужно его самому скачать/запустить.
Помню, раньше были попроще вирусы, но действовали так же. При запуске на экране была заставка подобная, но там про гей порно высвечивалось, мол МВД, статья, вы смотрели детское/гей порно, пришлите смс, введите код. Но все тогда не парились и просто винду перебивали. В принципе и сейчас это можно, но вот только бывает так, что на ПК много нужных файлов, а у корпораций подавно.
__________________
Реклама: Конкурс «Горячие Крипто-новости» (более 250 поинтов еженедельно)

Хочешь стать бессовестно богатым? Жми!
Новый блог о заработке в сети. Все для начинающего инвестора
WoodenArrow на форуме  
Старый Сегодня, 00:29
#3
Форекс-блогер
 
Аватар Dana
 
Имя: Богдана
Пол: Женский
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 1,166
Благодарностей: 516
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 263
Подписок: 5
КП: 0.424
подарки
Автор темы Re: Украинские криптоэнтузиасты готовы помочь госкомпаниям,пострадавшим от cryptolock
Цитата:
Сообщение от WoodenArrow Посмотреть сообщение
Хм, все же не особо понятно, как криптоэнтузиасты готовы помочь компаниям.
Ну как же все предельно просто
Цитата:
заплатить выкуп за все значимые государственные организации, пострадавшие сегодня, 27 июня, от вируса cryptolocker
Цитата:
Сообщение от WoodenArrow Посмотреть сообщение
Помню, раньше были попроще вирусы, но действовали так же. При запуске на экране была заставка подобная, но там про гей порно высвечивалось, мол МВД, статья, вы смотрели детское/гей порно, пришлите смс, введите код. Но все тогда не парились и просто винду перебивали.
Но согласитесь было много таких, что все таки платили.
А тут немного другое тут именно информация важна, тем более когда сколько компаний заражено.
__________________
Реклама: Конкурс «Горячие Крипто-новости» (более 250 поинтов еженедельно)



Торгуй Bitcoin на криптосчетах FXOpen
Dana на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кабмин приказал госкомпаниям отчислять в бюджет 75% прибыли Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 14 13.01.2016 11:31
Пострадавшим от MMCIS из Норильска H e l g a Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 4 18.11.2014 21:53
Госкомпаниям запретят покупать импортные автомобили и самолеты kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 9 20.10.2014 17:38
Минфин предложил запретить госкомпаниям иметь счета в зарубежных банках Katerina81 Новости в банковской сфере и страховании 3 20.08.2014 01:25
Украинские гайцы готовы к Евро, первые жертвы))) Delawar Авто 0 06.06.2012 01:07

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Пиво в депрессии
От CashToday в разделе «Политика и экономика»
Аватар jurgan
Турция отказывается от доллара как внутри страны, так и за ее пределами
От jurgan в разделе «Политика и экономика»
Аватар mysilver
Базовые идеи, как работают автосерфинг программы
От mysilver в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
triplerproject - triplerproject.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
moneycollector - moneycollector.biz
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт Miroha:8837 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
414,485
Тем
476,243
Сообщений
11,798,366

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube