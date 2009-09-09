Украинские криптоэнтузиасты готовы помочь госкомпаниям,пострадавшим от cryptolocker
27 июня 2017 года украинские компании запомнят надолго. Так называемый вирус cryptolocker привел к частичной остановке таких крупнейших гигантов, как УкрПочта, Киевэнерго и Укртелеком. Причиной вирусной атаки стали уязвимости в системе безопасности. Вирусная программа, попадая на компьютер, шифрует все данные, а за код дешифровки просит выкуп в биткойнах.
Эксперты заявляют, что данный вирус это модификация нашумевшей программы «wannacry». Для Украины это самая масштабная атака за все время независимости.
О вирусной атаке также заявили некоторые российские гиганты. Хакерской атаке были подвержены «Башнефть», и «Роснефть».
Кстати выкуп за ключ дешифрования -300$ в биткойнах. Учитывая то, что жертвами вымогателей стали около 80 компаний, сумма получиться не такая уж маленькая. Эксперты предупреждают предельно внимательно отнестись к подозрительным ссылкам в почте. Вирус исходит именно из писем, и при поражении одного компьютера заражает всю корпоративную сеть.
Учитывая тот факт, что выкуп надо платить в биткойнах, криптовалютная биржа Kuna Exchange, предложила заплатить выкуп за поврежденные сервера, чтобы предотвратить тем самым дискредитацию криптоэкономики. https://text.ru/antiplagiat/5952b29481cb2
Re: Украинские криптоэнтузиасты готовы помочь госкомпаниям,пострадавшим от cryptolock
Хм, все же не особо понятно, как криптоэнтузиасты готовы помочь компаниям.
А вообще, я долго думал, как же всетаки умудряются заражать ПК. Все таки это из почты идет. Ну я про то, что не скачав вирус на пк, им не заразиться ведь? Меня пк сто раз предупреждает при открытии фотошопа или еще чего-либо, а тут без ведома возможно заражение. Думаю, что нужно его самому скачать/запустить.
Помню, раньше были попроще вирусы, но действовали так же. При запуске на экране была заставка подобная, но там про гей порно высвечивалось, мол МВД, статья, вы смотрели детское/гей порно, пришлите смс, введите код. Но все тогда не парились и просто винду перебивали. В принципе и сейчас это можно, но вот только бывает так, что на ПК много нужных файлов, а у корпораций подавно.
Re: Украинские криптоэнтузиасты готовы помочь госкомпаниям,пострадавшим от cryptolock
Цитата:
Сообщение от WoodenArrow
Хм, все же не особо понятно, как криптоэнтузиасты готовы помочь компаниям.
Ну как же все предельно просто
Цитата:
заплатить выкуп за все значимые государственные организации, пострадавшие сегодня, 27 июня, от вируса cryptolocker
Цитата:
Сообщение от WoodenArrow
Помню, раньше были попроще вирусы, но действовали так же. При запуске на экране была заставка подобная, но там про гей порно высвечивалось, мол МВД, статья, вы смотрели детское/гей порно, пришлите смс, введите код. Но все тогда не парились и просто винду перебивали.
Но согласитесь было много таких, что все таки платили.
А тут немного другое тут именно информация важна, тем более когда сколько компаний заражено.