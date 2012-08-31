Народный банк Китая включит блокчейн в пятилетний план развития страны

Центральный банк КНР внесет меры по развитию технологии распределенного реестра в предстоящий пятилетний план развития страны. Об этом сообщает CoinDesk.
Как отмечает издание, китайский монетарный регулятор недавно опубликовал официальный документ, в котором обосновывается необходимость активного развития финансовых технологий. В частности, в документе говорится о том, что на протяжении XIII пятилетки Центробанк намерен всячески содействовать развитию таких перспективных направлений, как блокчейн и искусственный интеллект.
Кроме того, регулятор намерен активизировать усилия в изучении мирового опыта регулирования финтех-индустрии, а также исследовать такие сферы, как облачные вычисления и Big Data.
В целом же, в новом пятилетнем плане социально-экономического развития говорится о необходимости создания передовой инфраструктуры и содействии инновациям в финансовом секторе.