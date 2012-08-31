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Децентрализованные международные транзакции от SibCoin

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Децентрализованные международные транзакции от SibCoin
Команда SibCoin, наконец, запустит децентрализованную платформу для трансграничных денежных переводов.



SibCoin, известный как «сибирский червонец» и «форк криптовалюты Dash», направлен на удовлетворение блокчейн потребностей российских энтузиастов криптовалют. Команда активно работает над популяризацией криптовалюты и технологии блокчейн в России. Разработчики проекта улучшили протокол Dash, используя дополнительные алгоритмы шифрования, чтобы сделать криптовалюту более подходящей для пользователей в России.

Платформа, первоначально ориентированная на российских пользователей, в начале этого года была запущена и в Китае — с целью популяризации криптовалюты среди китайских пользователей. Официальный сайт проекта теперь открыт и для профессиональных трейдеров / пользователей цифровых валют в Китае.

По данным CoinMarketCap, с момента создания в мае 2015 года популярность SibCoin быстро растёт и в настоящее время оценивается в $0,546.

Совсем недавно команда SibCoin объявила о запуске децентрализованного сервиса для международных денежных переводов под названием Perevod.io. Новая платформа позволит пользователям без каких-либо знаний о цифровых валютах легко обмениваться денежными средствами через сторонние сервисы, поддерживающие Sibcoin. Более того, пользователям не требуется знать об обмениваемых цифровых валютах, поскольку средства выплачиваются в местных фиатных деньгах.

Цитата:
«Решение состоит в том, чтобы дать возможность двум новичкам, которые имеют самое малейшее представление о криптовалютах и доверяют друг другу, выполнять международные транзакции без какой-либо дополнительной подготовки, а также без использования дополнительных кошельков», —
рассказали в SibCoin.

Чтобы перевести средства через платформу, отправитель должен преобразовать местную валюту в SibCoin через биржевой сервис, ввести номер телефона получателя и отправить секретный пароль другой стороне. Получатель, тем временем, получает пароль от отправителя и получает текстовое сообщение со ссылкой, которая ведёт его в сервисную службу поддержки Sibcoin, выплачивающей переведённые деньги.

В отличие от традиционных систем для трансграничных платежей, Perevod.io завершает транзакции всего за несколько секунд. Кроме того, система не хранит личные данные сторон, участвующих в транзакции: номера телефонов, IP-адреса и другую идентификационную информацию. Платформа может использоваться в качестве альтернативной услуги для перевода денег в страны со слабой банковской инфраструктурой, для обхода санкций (введённых в отношении финансовых услуг), а также во избежание высоких комиссионных сборов, обычных для денежных переводов.

В целом, сфера криптовалютных трансграничных транзакций неуклонно растёт, а компании по переводу денег играют важную роль в расширении доступа к финансовым услугам. Как и прежде, устаревшие методы регулирования являются одной из основных проблем, препятствующих дальнейшему развитию индустрии денежных переводов. Несмотря на то, что будущее этого сектора экономики зависит от подобных инноваций, регуляторы медленно реагируют на эти технологические достижения.

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