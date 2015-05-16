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Стартап Glooko привлек $35M млн. инвестиций

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Стартап Glooko привлек $35M млн. инвестиций
Поставщик решений для управления данными о диабете Glooko из Моунтин Вью привлек финансирование в размере $35 млн.
Этот раунд возглавили Georgian Partners при участии Insulet Corporation и Клиники Майо, а также прежних инвесторов Canaan Partners, Social Capital, Medtronic и Samsung NEXT.
Компания собирается направить средства на расширение своих групп по продажам, маркетинг и развитие, а также усилить коммерциализацию по Франции, Германии, США, Азии и на Ближнем Востоке, ускорить разработку технологии анализа данных и искусственного интеллекта.
Под руководством генерального директора Рика Алтингера Glooko предоставляет плательщикам, работодателям, фармацевтическим компаниям и системам здравоохранения одобренную FDA цифровую платформу для контроля лечения диабета, которая обеспечивает персонализированную и действенную информацию для людей с диабетом и персонала по уходу за диабетиками.
Мобильное и веб-приложение компании и решение для клиник синхронизируются с популярными устройствами для лечения диабета, фитнес-носителями и отслеживателями активности, чтобы обеспечить сбор данных и предоставлять отчеты и аналитические материалы, которые направлены на соблюдение ограничений и диет для более чем одному миллиону человек.
В настоящее время Glooko поддерживает более 6 000 поставщиков в 27 странах.

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/glook...c-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/5952a6d443c19
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