Toyota инвестирует $10 млн в израильский стартап Autotalks

Компания Toyota Motor Corporation вложила 10 миллионов долларов в израильский стартап Autotalks.
Стартап Cisco Autodesk объявил о расширении своего недавнего раунда финансирования. Autotalks завершила свой раунд серии D с инвестициями в размере 40 миллионов долларов США, превысив первоначальную запланированную сумму инвестиционного раунда серии D на 10 миллионов долларов.
Увеличенная сумма инвестиционного раунда является результатом привлечением новых инвестиций от инвесторов, таких как: инвестиционное подразделение Mirai Creation в котором основными инвесторами являются компании Toyota Motor Corporation и Sumitomo Mitsui Banking Corporation, управляемая SPARX Group. Также и нынешние инвесторы Autotalks увеличили в марте свои инвестиции в стартап.
На данный момент общая сумма полученных инвестиций стартапом Autotalks составляет $80 миллионов.
Компания ведет разработку программно-аппаратного решения для автономных авто класса V2X куда входит коммуникации между авто (V2V), между авто и городскими строениями (V2I), между авто и двухколесными транспортными средствами (V2M), а наконец между авто и людьми. Технология стартапа использует выделенные средства ближней связи (DSRC) для отправки небольших пакетов соответствующей информации между транспортными средствами, которые содержит в себе местоположение транспортного средства, ускорение или замедление его, направление движения, независимо от того, сколько колес у них есть. Но в отличие от датчика или камеры, DSRC работает даже тогда, когда транспортные средства не видны друг другу. Применение технологии стартапа значительно сократит число несчастных случаев на автомобилях и спасет тысячи жизней. Autotalks является лидером на рынке этой технологии.
Компания Autotalks это частная организация имеющая сильную финансовую поддержку от ведущих мировых венчурных фондов.
Стартап основали в 2008 году главный исполнительный директор Нир Сассон и технический директор Оном Харан, который ранее занимал такую же должность в израильской организации Passave, поглощенной PMC Sierra. На данный момент главным исполнительным директором стартап-компании является Хагай Зисс, который ранее занимал должность VP R&D израильской организации EZchip, позже поглощенную компанией Mellanox Technologies.
Главный офис стартап-компании располагается в Израиле. Также компания имеет офисы в Северной Америке Германии, Франции, Швеции, Японии и Корее.
По материалам: http://itbusinessweek.com/toyota-autotalks/