Alcest Мастер

Имя: Станислав Пол: Мужской Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 14,375 Благодарностей: 1,409 Записей в блоге: 5 УГ: 25 КП: 0.112 подарки

Google оштрафован на $2,73 млрд Европейская комиссия приняла решение оштрафовать Google на €2,42 млрд (приблизительно $2,73 млрд) по причине того, что компания злоупотребляет своим положением на рынке поисковых систем. Поставленное заявление считается крупнейшим антимонопольным решением в Европе с момента конфликта Европейской комиссии с Microsoft в 2004 году. Для понимания по размеру штрафа, годовая прибыль холдинга Alphabet в 2016 году составил почти $90 млрд. Еврокомиссия заявила, что сумма штрафа была сформирована основываясь доходом Google от его присутствия в 13 EEA (Европейская экономическая зона). Еврокомиссия заявляет, что: Google систематически дает размещение собственных услуг сравнительных покупок: когда пользователь поисковой системы желает, что-либо купить, Google размещает на первых позициях поиска свои предложения.

Google понизил в выдаче конкурирующих компаний, предлагающие совместные покупки: конкуренты появляются в результате поиска основываясь на общих алгоритмах Google. Google реализовал целый ряд критериев в эти алгоритмы, в результате чего, конкуренты становятся не столь релевантны в выдаче.

Доказательства уже есть и они говорят о том, что конкурент с высоким рейтингом и популярности появляется в среднем только на 4-й странице результатов поиска Google, а другие вовсе появляются еще ниже. Собственное обслуживание сравнительных покупок Google не подвергается общим алгоритмам поиска Google.



Еврокомиссия сообщила, что сервис сравнительных покупок Google постоянно на виду у потребителей в результате выдачи, в то время как конкуренты менее видны.

Во время пресс-конференции по поводу выдачи решения, комиссар Маргрет Вестеджер заявила: Google злоупотребляет доминированием в поисковой выдачи собственного сервиса. Компания развивала свою собственную службу, понижая в выдаче конкурентов. Такие действия наносит вред потребителям и компаниям. Это незаконно согласно Правилам Антимонопольного комитета. Такое решение нужно для того, чтобы Google изменил политику работы и столкнулся с последствиями своих действий, - добавила она. Компания обязана прекратить не одобряемые действия в течение 90 дней, иначе ей будет грозить дополнительный штраф размером до 5% от среднесуточного мирового оборота компании за каждый день несоблюдения (несмотря даже на то, что подобный штраф за несоблюдение нуждается в отдельном решении комиссии).

В своем официальном заявлении о решении, Маргрет Вестагер отметила: Google разработал множество классных продуктов и услуг, которые сделали жизнь человека проще. Эхо безусловно хорошая вещь. Но стратегия Google по поводу совместных покупок не пошла на пользу. Компания злоупотребила своим положением, продвигая свой сервис и одновременно с этим понижая конкурентов.

Выданное решение требует, чтобы Google прекратил свое незаконное поведение в течение 90 дней и обязан работать по простому принципу - он должен быть как конкуренты, чтобы конкурировать с услугами совместных покупок естественно, - добавила Вестагер.

Комментируя решение Еврокомиссии, Кент Уокер из Google, SVP и главный юрисконсульт, сообщил: Мы с большим уважением не соглашаемся с выданным заключением, о которых объявили сегодня. Мы рассмотрим решение Еврокомиссии более подробно, поскольку мы рассматриваем обращение и с нетерпением ждем продолжения.



Компания заявила, что Мы рассмотрим решение Еврокомиссии подробнее, поскольку мы рассматриваем еще само обращение.



Комиссар Маргрет Вестеджер также отметила, что Любой, кто понес ущерб от незаконных действий Google, может потребовать компенсацию от Google перед гос судами. Второй ключевой пункт сегодняшнего решения, это то, что Еврокомиссия обнародовала тот факт, что Google доминирующая компания во всем онлайн поиске. Во время проведения пресс-конференции Вестеджер добавил, что ее отдел также знаком с жалобами в отношении с другими продуктами Google, такими как Поиск Картинок, Туризм. Но пока нет никаких формальных расследований по названным продуктам.

Сегодняшнее решение показывает, что в европейские компании должны конкурировать согласно своим достоинствам, - заявила Маргрет. Одобряя решение Еврокомиссии, Шивон Рэфф, президент и соучредитель Foundem, сообщил: Мы приветствуем сегодняшнее заявление, что Еврокомиссия приняла решение оштрафовать Google. Несмотря на рекордный штраф в размере €2,42 миллиарда, в какой-то мере остановит манипуляции Google.

На протяжении последнего десятилетия, поисковая система сыграла решающую роль в онлайн-покупках. Google может манипулировать методами поисковой выдачи для охвата львиной доли трафика и доходов практически в любом интернет-секторе на свое усмотрение, тихо уничтожая конкурентов, инновации и выбор потребителя, - добавил Рэфф. Перевод специально для MMGP.RU

Для понимания по размеру штрафа, годовая прибыль холдинга Alphabet в 2016 году составил почти $90 млрд. Еврокомиссия заявила, что сумма штрафа была сформирована основываясь доходом Google от его присутствия в 13 EEA (Европейская экономическая зона).Доказательства уже есть и они говорят о том, что конкурент с высоким рейтингом и популярности появляется в среднем только на 4-й странице результатов поиска Google, а другие вовсе появляются еще ниже. Собственное обслуживание сравнительных покупок Google не подвергается общим алгоритмам поиска Google.Еврокомиссия сообщила, что сервис сравнительных покупок Google постоянно на виду у потребителей в результате выдачи, в то время как конкуренты менее видны.Компания обязана прекратить не одобряемые действия в течение 90 дней, иначе ей будет грозить дополнительный штраф размером до 5% от среднесуточного мирового оборота компании за каждый день несоблюдения (несмотря даже на то, что подобный штраф за несоблюдение нуждается в отдельном решении комиссии).Второй ключевой пункт сегодняшнего решения, это то, что Еврокомиссия обнародовала тот факт, что Google доминирующая компания во всем онлайн поиске. Во время проведения пресс-конференции Вестеджер добавил, что ее отдел также знаком с жалобами в отношении с другими продуктами Google, такими как Поиск Картинок, Туризм. Но пока нет никаких формальных расследований по названным продуктам.

Реклама: Конкурс «Горячие Крипто-новости» (более 250 поинтов еженедельно)

|🔥Мой блог ELBRUSINVEST.RU: только топовые проекты для инвестиций, рефбек 75%, статьи в разделе «Лайфхаки» и «Инсайдер», стартапы🔥|

|Инвестирую через MONHYIP -лучший рефбек __________________