Куплю базы валид аккаунтов с бирж криптовалют. Формат (email
ass)
Интересуют абсолютно все биржи (их очень много). Самые популярные:
BTC-E.com, Poloniex.com, Yobit.net, Bittrex.com, Okcoin.com
Куплю валидные аккаунты бирж криптовалют с балансами от 0,7+ BTC.
Также готов купить базы аккаунтов финансовых тематик (email
ass)
- Биржи криптовалют
- Обменные сервисы
- Финансовые пирамиды
- Букмекерские конторы
- Платежные системы
Рассмотрю любую свежую базу. Все что было до 2015 года уже купил.
Особенно нужны китайские и американские базы.
По всем вопросам писать в ICQ: 7144три1три75