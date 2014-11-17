ZenDao внедряет блокчейн-технологии на рынок искусства и предметов коллекционирования

Предметы искусства и просто коллекционные вещи ценны по разным причинам, начиная с исторического значения и до эстетической красоты. Большинство из этих произведений искусства стоят не дешево. В зависимости от их автора и возраста ценность этих произведений продолжает расти. В то же время они могут быть подделаны или украдены, что приводит к значительным финансовым потерям владельцев.
Мировой рынок искусства и предметов коллекционирования огромен и имеет установленный уровень роста 25% в год. Однако, когда дело доходит до покупки и продажи артефактов, есть много проблем, которые возникают из-за вопросов, связанных с их подлинностью, правом собственности, ликвидностью и другими. Эти проблемы трудно разрешить обычными средствами и ZenDao разработала решение на основе блокчейн, которое могло бы их минимизировать.
Основанная на блокчейне Metaverse, ZenDao - это децентрализованная платформа, которая предоставляет данные о происхождении, обеспечивает улучшенную рыночную ликвидность, деление права собственности и прирост капитала. ZenDao использует свойства, присущие блокчейну, наподобие прозрачности, неизменности и безопасности, чтобы стабильно работать.
ZenDao позволяет токенизировать реальные произведения искусства и предметы коллекционирования, привязывая их к блокчейн. Эти цифровые представления помогут в ведении документации и проведении быстрой проверки, когда это необходимо. Кроме того, создание цифровых токенов, представляющих право собственности на артефакт, делает передачу собственности и транзакций намного быстрее и проще.
ZenDao также реализует несколько инновационных инструментов, таких как Smart Script Secured Trade (безопасная торговля на основе умных скриптов) и уникальные механизмы аутентификации для отслеживания и проверки жизненного цикла артефактов. Кроме того, токены с высокой степенью делимости, обозначающие право собственности, могут быть разделены между несколькими сторонами, что позволяет более чем одному человеку или бизнесу владеть определенным произведением искусства или коллекционным предметом, что не вполне возможно в случае с обычными сделками и правом собственности.
Поскольку команда ZenDao продолжает придавать платформе свой окончательный вид, они объявили о начале ICO-кампании. С помощью краудсейла, создатели ZenDao стремятся собрать средства, необходимые для развития платформы и представить ее на рынке. Кампания началась 26 июня 2017 года и продлится до 10 июля 2017 года. Участники могут приобрести собственные криптотокены ZenDao - ZDC за биткоины, эфир и Metaverse Entropy.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru