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Acquired.io привлек $2 млн., чтобы облегчить работу по привлечению пользователей

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#1
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Имя: Владимир
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Acquired.io привлек $2 млн., чтобы облегчить работу по привлечению пользователей
Acquired.io привлек $2 млн., чтобы облегчить для мобильных рекламодателей управление кампаниями по приобретению пользователей на нескольких десятках каналов без ручной поддержки.
Компания из Фостер Сити (Калифорния), создала централизованную платформу для управления привлечением пользователей по таким каналам, как Snapchat, AdColony и Chartboost. По словам соучредителя и генерального директора Андрея Казакова стартап создал единую панель для рекламодателя для управления всеми их каналами, открытием новых кампаний, распределения бюджета, создания правил для автоматизированных решений и т. д.
«Огромное количество приложений затрудняет для компаний поиск клиентов. Чтобы конкурировать, рекламодатели должны поддерживать широкий и разнообразный портфель каналов для приобретения пользователей, что оказывает огромное давление на команды UA», - говорит Казаков. «У большинства рекламодателей есть портфель каналов, с которыми они работают, от 10 до 50 каналов в зависимости от компании. Постоянное обнаружение способов приобретения пользователей является частью повседневной работы для команд UA, добавляя еще больше ручных операций к повседневной работе. Наша цель - свести к минимуму ненужную ручную работу, с которой они сталкиваются каждый день».
Acquired.io был запущен Казаковым и Максом Ганнутиным, основателями мобильной маркетинговой компании AppScotch, которая была приобретена AppAnnie. Инвесторами в раунде выступили Джонатан Цвейг, соучредитель AdColony и Джон Здановски, бывший финансовый директор Linden Lab.
Большинство групп пользователей, занимающихся сбором рекламы, тратят половину своего рекламного бюджета на Google и Facebook, а вторую половину на десятки меньших каналов, которые должны управляться индивидуально, что делает процесс довольно трудоемким. Acquired.io обнаружил, что в среднем команды UA тратят 80% своего времени на эту ручную работу.
Проблема только возрастает - число каналов выросло с 700 в 2015 году до 1500 в этом году. Раньше менеджерам по сбору данных приходилось сортировать эти каналы, чтобы выяснить, с какими из них работать. Acquired.io выполняет эту задачу вместо менеджеров UA.
«Я постоянно наблюдаю за инструментами сбора данных, и я не вижу такого же конкурента, который консолидирует все в одной информационной панели», - сказал Марк Чжан, старший вице-президент по привлечению пользователей в крупной гонконгской игровой компании IGG.
Acquired.io позволяет командам UA управлять всеми этими каналами. В настоящее время платформа поддерживает 20 каналов, которые к концу этого года увеличатся до 50.
«У нашей команды нет времени заниматься небольшой рекламной сетью, хотя это может быть полезно», - сказал Чжан. «То, что Acquired.io может сделать для мобильных рекламодателей, похоже на то, что Apple и Google делают для мобильных издателей. Они позволяют общаться с небольшими компаниями».
В дополнение к более эффективному управлению платформа также позволяет командам UA легко обнаруживать и тестировать новые каналы, без дорогостоящего процесса настройки. Определение высокопроизводительных небольших каналов особенно важно для команд UA, поскольку Google и Facebook становятся все более конкурентоспособными.
Acquired.io уже работает с клиентами мобильных приложений, охватывая игры, обмен сообщениями, социальные сети и многое другое.
«Acquired.io централизует наши данные UA и дает нам инструменты, необходимые для повышения эффективности маркетинга», - говорит Марк Браатц, генеральный менеджер и вице-президент по развитию в TextNow, это еще один клиент Acquired.io. «Мы можем использовать оптимизацию на основе правил для каналов, чтобы максимизировать отдачу от инвестиций, - управление этими распределениями капитала в рамках одной панели - огромная победа».
В будущем Acquired.io добавит функции автоматизации, которые еще больше упростят управление кампаниями. Кроме того, он будет расширяться на новые рынки, чтобы клиенты могли использовать платформу для открытия международных каналов.
Переведено специально для форума mmgp: https://venturebeat.com/2017/06/27/a...on-grunt-work/

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