Вирус "Петя" атакует украинские и русские компании

Новый вирус, демонстрирующий поведение, заметно похожее на WannaCry, атакует российские и украинские компании.
Согласно местным сообщениям, вирус "Петя" блокирует компьютеры и требует выкуп в биткойнах, в размере 300 долларов, чтобы восстановить контроль.
«Он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткойнах», - сообщила РИА Новости.«Атака началась примерно с 14 часов. Судя по фотографиям, это криптозамок Петя. Распространяется через локальные сети похож на вирус WannaCry ».
Требования WannaCry к биткойн выкупу вызвали хаос во всем мире в мае после того, как сотрудники были заблокированы из компьютеров в разных местах.
Атака выявила устаревшее оборудование и непринужденную безопасность во многих крупных корпоративных и государственных секторах с такими жертвами, как Национальная служба здравоохранения Великобритании, особенно уязвимая из-за широкого использования устаревшего программного обеспечения Windows XP. Даже индийская банкоматная сеть боялась быть вероятной целью.
Вирус "Петя" уже требует выкуп в крупных российских газовых гигантов, а также в украинской портовой службы «Новая почта». Компания заявила в сообщении Facebook, что она временно не может обслуживать запросы клиентов из-за атаки "Пети".
Переод специально для mmgp.ru