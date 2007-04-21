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Подешевение биткойна и Ethereum заставило майнеров продавать оборудование

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Подешевение биткойна и Ethereum заставило майнеров продавать оборудование
Стремительный рост курса биткойна спровоцировал дефицит на рынке оборудования для майнинга. Об этом говорится в исследовании Avito — сайта для продажи товаров и услуг. Так, в мае 2017 года количество запросов со словом «майнинг» приблизилось к 15,5 тысячам, продемонстрировав динамику на уровне 79,2% по сравнению с апрелем текущего года. Но уже в июне все изменилось.



Самым перспективным сценарием зарабатывания криптовалюты стал поиск видеокарт и майнеров (ферм) на вторичном рынке. Эксперты Avito проанализировали динамику поисковых запросов и стоимости оборудования для майнинга и выяснили, сколько необходимо было потратить весной этого года, чтобы начать зарабатывать на «производстве биткойна».

Первый раз существенное увеличение количества запросов по теме «майнинг» было зафиксировано на Avito в апреле 2017 года — до 8,6 тысячи поисков. Уже через месяц этот показатель приблизился к 15,5 тысячам, продемонстрировав динамику на уровне 79,2%. Аналогичная ситуация характерна и для смежных запросов — «ферма для майнинга» (6,7 тыс. в мае 2017 года) и «майнер» (4 тыс. в мае 2017 года). Исходя из графика, приведенного в исследовании, до середины марта ничего подобного на сайте пользователи не искали вообще.

Наиболее активно оборудованием для майнинга интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга: количество поисковых запросов по ключевому слову «майнинг» в этих городах — 4,3 тыс. и 1,4 тыс. соответственно. В городах с населением более 1 млн человек аналогичный показатель варьируется от 421 в Екатеринбурге до 42 в Воронеже. Средний интерес демонстрирует Красноярск — по сумме различных вариантов написания искомого, в мае было всего 145 запроса.

Количество поисковых запросов «ферма для майнинга» и «майнер» существенно ниже, говорится в обзоре. Специалисты поисковика обращают внимание на то, что, несмотря на то, что по этим запросам ищут идентичное оборудование, «ферма для майнинга» вводится в поисковую строку чаще, чем «майнер».

Стоит отметить, что в мае 2017 года на Avito зафиксировано также резкое увеличение числа поисковых запросов по фразам, связанным с мощными вычислительными системами. Так, на 445%, до 28 тысяч, выросло число запросов «7700k», на 391%, до 26,1 тысячи, — «7600k» (речь идет о процессорах Intel).

Видеокартой Nvidia GeForce GTX 980 Ti пользователи интересовались на 443% чаще, чем в апреле, чипсетом z170 для Core i7 6700k — на 174% чаще. В целом по приросту числа запросов за месяц «7700k» был на 3 месте среди товаров общего спроса, «980ti» — на 4 месте, «6700k» — на пятом месте, «z170» — на шестом месте.

Динамика средней стоимости необходимого для майнинга неспециализированного оборудования — компьютеров и видеокарт — менее показательна. Так, максимальная средняя цена продажи персональных компьютеров зафиксирована в декабре 2016 года и объяснима сезонным повышением спроса. Однако пиковое значение показателя средней цены по запросам контактов отмечено в мае 2017 года. Это показывает, что именно в мае пользователи Avito начали интересоваться более дорогим оборудованием, необходимым, в частности, для майнинга.

В целом средняя цена по спросу на компьютеры составляет 21,4 тыс. рублей — на 18% больше, чем по предложению. Разница цен на видеокарты еще более существенна — 30% (9,3 тыс. рублей по спросу против 6,5 по предложению).

Печальная картина

Между тем курс биткойна и Ethereum после стремительного роста в середине июня неуклонно падает. Мы в данном случае не будем вдаваться в рассуждения «пирамида — не пирамида». Гораздо важнее, что люди, далекие от технологий, закупили огромное количество высокотехнологичного оборудования, причем зачастую на последние сбережения или кредитные средства. Приличная «ферма» стоит не менее 300 тысяч рублей, а для «серьезного» заработка их надо несколько. Криптовалютная лихорадка охватила всю Россию (мы писали об этом недавно). Цены видеокарт выросли в разы, подорожало и сопутствующее оборудование. На том же Avito рядом с описанием комплектующих появилось «подходит для майнинга».

Но ситуация меняется. Со вчерашнего дня, когда даже самым оптимистичным майнерам стало понятно, что тот же Ethereum подешевел почти вдвое по сравнению с пиком и продолжает падать, на Avito появились десятки предложений видеокарт и «ферм» по очень привлекательным ценам. Сегодня этот процесс стал еще более ярко выраженным. Люди начали фиксировать убытки и гасить кредиты. Совсем скоро у геймеров появится возможность купить недорого хорошую игровую видеокарту, поработавшую месяц-полтора у доморощенного майнера.

Еще один надежный способ надежного и легкого обогащения уходит в прошлое.

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