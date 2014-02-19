Мобильное приложение для банковского счета Monese покоряет новые страны в Европе

Совсем недавно не было возможностей для пользования мультивалютными счетами, а сейчас появились сразу три компании, предоставляющие такие услуги. Monese, лондонский финтех-стартап, предлагающий приложение для мобильного банкинга и текущий счет, добавляет поддержку аккаунтов в евро. Компания присоединилась к двум другим - Revolut и Transferwise, недавно начавшим предлагать мультивалютные услуги, хотя они нацелены на другой сегмент банковского рынка.
В частности, уже в следующем месяце, вы сможете открыть счет Monese в 19 разных европейских странах. В дополнение к английскому, европейские счета будут доступны на местных языках, в то время как основная идея заключается в том, что они будут действовать как местные банковские счета в евро со своим собственным номером IBAN.
"Пользователи смогут зарегистрировать счет в евро с помощью приложения, а также могут иметь счет в фунтах стерлингах параллельно", - говорит представитель компании. Лица, работающие в разных европейских странах, смогут получать выплаты заработной платы на свой местный счет, не выплачивая чрезмерных комиссионных за это. В настоящее время более 75% счетов клиентов Monese в фунтах используются в качестве счетов для получения заработной платы.
В более широком плане переход к поддержке стран еврозоны имеет большой смысл для целевого клиента Monese, людей, в том числе эмигрантов/иммигрантов, которые в настоящее время недостаточно обслуживаются традиционными банковскими учреждениями. Это также признание того, что люди становятся более склонны к переездам, перемещаясь из одной страны в другую, как в целях работы, так и в других интересах.
Mosese подсчитала, что в Европе еще нет банковских счетов у 138 миллионов человек, а расширение своего целевого рынка за пределами Великобритании сейчас не вызывает затруднений, поэтому и было разработано данное предложение, где пользователи четко видят сколько они платят в месяц на использование счета.
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Специально для mmgp.ru