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Посетитель ресторана в Москве впервые расплатился биткоинами

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Посетитель ресторана в Москве впервые расплатился биткоинами
27 июня 2017, 19:25
Александр Чеков

Посетитель московского ресторана впервые расплатился за обед биткоинами.

Об этом сказано в пресс-релизе заведения.



«Первый гость, который воспользовался данной услугой, посетил ресторан 27 июня по предварительной брони. После обеда москвич без труда расплатился криптовалютой со своего счета», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ресторан русской кухни стал первым российским предприятием общепита, который принимает к оплате биткоины.

Сама криптовалюта биткоин появилась в 2009 году и используется для оплаты товаров и услуг в интернете. В некоторых странах банки работают с ней и обменивают на национальную валюту.

В РФ хождение биткоина пока никак не регулируется. Банк России намерен сначала изучить принципы работы криптовалют с тем, чтобы решить, к какому виду активов они относятся.

источник
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