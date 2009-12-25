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МВФ призывает банки инвестировать в криптовалюты

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МВФ призывает банки инвестировать в криптовалюты

В докладе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном в июне 2017 года, говорится, что банки должны более серьезно относиться к инвестициям в криптовалюты, чем это имело место в прошлом.

По словам сотрудников МВФ, написавших данную заметку, в том числе выдающихся экономистов, таких как Донг Хе, Росс Лекков и Викрам Хаксар, «быстрые достижения в области цифровых технологий трансформируют ландшафт финансовых услуг».

МВФ считает, что такие преобразования создают новые возможности для потребителей, а также поставщиков услуг и регулирующих органов.

Основной месседж доклада, по-видимому, является про-криптовалютным, поскольку в нем излагаются некоторые способы, с помощью которых отрасль финтех могла бы предоставлять потребителям решения, связанные с доверием, безопасностью, финансовыми услугами и конфиденциальностью.

Одним из ключевых пунктов отчета МВФ является мысль о «размытии границ». Она означает, что границы между посредниками, поставщиками услуг и рынками, ранее четко определенные, с появлением новых технологий стали расплывчатыми, особенно в привязке к цифровым валютам и трансграничным платежам.

Наряду с размыванием границ авторы доклада отмечают тот факт, что помимо этого меняются также и «барьеры для входа». Это, однако, не означает, что барьеры для входа снижаются повсеместно. Скорее, они оказываются сниженными в некоторых ситуациях, но повышаются для других, особенно в тех случаях, когда «появление крупных закрытых сетей снижает возможности для конкуренции».

По мнению авторов, сектор финансовых услуг должен стремиться к интеграции с криптовалютой. При этом для того, чтобы успешно провести этот переход, «выработка политики в этом отношении должна быть оперативной, экспериментальной и совместной».

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Метки
банки, биткоин, инвестиции, криптовалюты, мвф
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