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Capnamic закрывает фонд на €115 млн. для цифровой трансформации Германии

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Capnamic закрывает фонд на €115 млн. для цифровой трансформации Германии

Capnamic Ventures, венчурная компания, специализирующаяся на ранних этапах финансирования, объявила об окончательном закрытии нового технологического фонда объемом 115 миллионов евро. Компания имеет офисы в Берлине и Кельне. Инвестировать фонд будет в технологические компании преимущественно в немецкоязычных регионах Европы с акцентом на B2B-решения, цифровую инфраструктуру и цифровые преобразования.

В частности, Capnamic планирует первоначально инвестировать от 500 000 до 3 миллионов евро на ранних этапах финансирования в технологические стартапы с целью дальнейшего сопровождения портфельных компаний в последующих раундах. В наши дни, как и почти все венчурные фирмы, Capnamic также говорит о поддержке, которую она предоставляет, ссылаясь на развитие бизнеса и наставничество.

В связи с этим 50% партнеров с ограниченной ответственностью Capnamic являются корпоративными инвесторами. К ним относятся Cisco, Axa Germany и подразделения Sparkassen Group, а также несколько медиа-компаний, в том числе Rheinische Post Media Group. Таким образом предоставляются точки соприкосновения между стартапами и корпоративным миром. Корпоративные инвесторы Capnamic поддерживают портфельные компании посредством своей сети и опытом в дополнение к финансовому вкладу.

Олаф Якоби, управляющий партнер Capnamic Ventures, расширил инвестиционный тезис фирмы. Он пояснил, что B2B-решения относятся к корпоративному программному обеспечению и SaaS-платформам. Цифровая инфраструктура относится к подкрепляющей технологии, которая не является основным приложением, но поддерживает новые приложения. Цифровое преобразование относится к вертикальным рынкам, которые трансформируются или получают толчок к развитию цифровыми технологиями, будь то финтех, страховая технология, технология регулирования и так далее.

Оливер Тушик, генеральный директор Cisco Germany, сказал, что Cisco заинтересована в тесной поддержке стартапов в таких областях, как интернет вещей, обработка больших массивов данных и аналитика. Тушик также подчеркнул, что Cisco по-прежнему открыта для новых революционных бизнес-моделей в тех областях, где технический гигант пока не работает. В более широком смысле, он говорит, что стартапы необходимы в партнерстве с существующими компаниями, потому что именно стартапы быстрее всего внедряют новые технологии.

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Метки
венчурные компании, германия, инвестиции, фонды
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