Lonsdayl Премиум



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 1,641 Благодарностей: 1,092 УГ: 6 КП: 0.426 подарки

Топ 3 проблемы последних проведенных ICO







3. Возврат SONM и распространение сети



17 июня прошло первичное предложение монет SONM — его можно назвать удачным, если не брать во внимание ряд недостатков. Во-первых, люди удивились заявлению команды проекта о том, что будут приниматься множество криптовалют помимо эфира. Если посмотреть на результат такого решения — это плохой шаг, поскольку он вызвал серьезные задержки для инвесторов ICO. Если говорить конкретно — команда проекта до сих пор работает над выделением токенов инвесторов, которые использовали отличные от ETH монеты. Во-вторых, инвесторы недовольны сложившейся ситуацией. Решение проблем с токенами требует много рабочего времени, что замедлит появление SNM на крупных биржах.

Если верить команде SONM, скоро они справятся с появившимися проблемами, но стоит учитывать ошибку проекта при последующих ICO.



2. Проблемы с контрактом во время ICO проекта STATUS



Вокруг публичного размещения проекта Status было множество спекуляций и дезинформации. Похоже, что контракт ICO был не до конца готов, а из-за большой очереди транзакций многие инвесторы не смогли внести свой вклад в проект. В результате скорость транзакций сети Ethereum была забита и значительно замедлилась. Команда считает, что никто не виноват в сложившейся ситуации, поскольку блокчейн — экспериментальная технология, а Ethereum все еще находится на стадии тестирования.



Кроме того, команда проекта сожалеет об использовании «динамического потолка» для своего ICO, что стало одной из основных причин перегрузки сети Ethereum. В результате, число эфира в очереди значительно превысило суму, которую команда надеялась привлечь. Единственный положительный момент ICO — отображение слабостей сети Ethereum, с которыми могут столкнуться пользователи.



1. Повторный выпуск токенов Monaco



ICO проекта Monaco показало, что пользователи заинтересованы в дебетовой карте для криптовалют. Но, к сожалению, процесс ICО прошел не так идеально, как хотелось. Конечно, Monaco привлек хорошую сумму денег, и люди со всего мира захотели вложиться в проект. Но на этом хорошие новости заканчиваются, поскольку ни один из инвесторов пока не получил официальные токены MCO.



Проблемы с выпуском токенов связанны с ошибками в изначальном смарт-контракте, которые могут привести к несовместимости мультисайтового кошелька. Из-за проблем с сетью Ethereum, команде проекта потребуется еще несколько дней для выпуска всех проданных токенов. Если все пойдет по плану, тогда вечером 27 июня пользователи получат свои токены. Радует то, что TokenMarket работает вместе с Monaco над решением возникшей проблемы.



Перевод специально для mmgp.ru



Уникальность: 100% В последнее время у большинства криптовалютных ICО есть одна общая вещь — большинство из проектов рано или поздно сталкиваются с рядом проблем. Например, Status ICO сопровождался мелкими недочетами, а ICO Monaco необходимо переиздавать токены. Очевидно, за кулисами проектов множество проблем, которые скоро не будут возникать из-за полученного другими командами опыта. Ниже приведен краткий обзор последних ICO и связанных с ними проблем.17 июня прошло первичное предложение монет SONM — его можно назвать удачным, если не брать во внимание ряд недостатков. Во-первых, люди удивились заявлению команды проекта о том, что будут приниматься множество криптовалют помимо эфира. Если посмотреть на результат такого решения — это плохой шаг, поскольку он вызвал серьезные задержки для инвесторов ICO. Если говорить конкретно — команда проекта до сих пор работает над выделением токенов инвесторов, которые использовали отличные от ETH монеты. Во-вторых, инвесторы недовольны сложившейся ситуацией. Решение проблем с токенами требует много рабочего времени, что замедлит появление SNM на крупных биржах.Если верить команде SONM, скоро они справятся с появившимися проблемами, но стоит учитывать ошибку проекта при последующих ICO.Вокруг публичного размещения проекта Status было множество спекуляций и дезинформации. Похоже, что контракт ICO был не до конца готов, а из-за большой очереди транзакций многие инвесторы не смогли внести свой вклад в проект. В результате скорость транзакций сети Ethereum была забита и значительно замедлилась. Команда считает, что никто не виноват в сложившейся ситуации, поскольку блокчейн — экспериментальная технология, а Ethereum все еще находится на стадии тестирования.Кроме того, команда проекта сожалеет об использовании «динамического потолка» для своего ICO, что стало одной из основных причин перегрузки сети Ethereum. В результате, число эфира в очереди значительно превысило суму, которую команда надеялась привлечь. Единственный положительный момент ICO — отображение слабостей сети Ethereum, с которыми могут столкнуться пользователи.ICO проекта Monaco показало, что пользователи заинтересованы в дебетовой карте для криптовалют. Но, к сожалению, процесс ICО прошел не так идеально, как хотелось. Конечно, Monaco привлек хорошую сумму денег, и люди со всего мира захотели вложиться в проект. Но на этом хорошие новости заканчиваются, поскольку ни один из инвесторов пока не получил официальные токены MCO.Проблемы с выпуском токенов связанны с ошибками в изначальном смарт-контракте, которые могут привести к несовместимости мультисайтового кошелька. Из-за проблем с сетью Ethereum, команде проекта потребуется еще несколько дней для выпуска всех проданных токенов. Если все пойдет по плану, тогда вечером 27 июня пользователи получат свои токены. Радует то, что TokenMarket работает вместе с Monaco над решением возникшей проблемы.

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