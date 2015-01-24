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View привлек $200 млн. для своих "умных" стекол

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Старый Сегодня, 20:13
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 918
Благодарностей: 85
УГ: 1
КП: 0.082
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View привлек $200 млн. для своих "умных" стекол
Когда вы слышите о компаниях, которые собирают горы денег на «умное» стекло, первое, что приходит в голову, что речь, наверно, о компании дополненной реальности, например, HoloLens.
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Но View, который только что закрыл раунд финансирования на сумму $200 млн. после того, как стартап привлек $70 млн. от BlackRock, использует смарт-тонировку для оконных стекол, которая приспосабливается к условиям наружной среды.
Окна, подключенные к интернету, могут становиться прозрачнее по команде с приложения для смартфонов, что устраняет необходимость в затемнении тюлями или шторами и жалюзи. Окна также могут автоматически приспосабливаться к освещению в зависимости от погодных условий, то есть затемняться, когда на улице яркое солнце, или становиться полностью прозрачными, если нужно максимизировать естественное освещение в пасмурный день.
Остекленение смарт-стеклами зданий площадью 20 миллионов квадратных футов это очень дорого, так, что компания в общей сложности привлекла почти $650 млн. финансирования.
«Спрос на нас значительно вырос, поскольку на рынке мало таких производителей», - говорит генеральный директор Рао Мулпури. «Это финансирование необходимо, чтобы стимулировать тот рост, который мы наблюдаем».
Мулпури полагает, что в течение нескольких десятилетий будут появлятся все больше и больше технологий, и View уже ведет новые исследования, например, по направлению встраивания прозрачных дисплеев в свои окна.
Компания фокусирует большинство своих усилий на рынках Северной Америки. Совсем недавно было объявлено, что более 66 000 квадратных футов динамического стекла View будут использованы для редизайна Терминала 1 в аэропорту SFO. Сейчас компания работает над 150 коммерческими проектами, более 350 проектов уже выполнено.

Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/06/27/vi...c-smart-glass/

__________________
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Последний раз редактировалось TTLuck2017; Сегодня в 20:21.
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