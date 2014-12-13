Акции Micron выросли на 40%, а цены на модули памяти DRAM продолжают расти

Акции Micron Technology выросли на 40% в 2017 году
Уолл-Стрит предполагает, что доход Micron в летний период увеличатся до 86% и приблизится к отметке $5,4 млрд., которые должны сформировать стоимость акции на уровне $1.5 за долю.
Изначально аналитики и финансовые эксперты считали, что доход Micron увеличится до 62%, но благодаря благоприятной динамике рынка Micron взял первенство по объемам продаж модулей памяти. Стоимость модулей памяти DDR4 на 4Гб увеличилась на 12.5%, поскольку производители памяти, такие как Samsung уже столкнулись с проблемой производства в связи с переходом на более усовершенствованную технологию 18 нм.
Третий крупный игрок в сфере DRAM, SK Hynix, вообще не рассматривает переход на технологию 18нм.
Производители оборудования с каждым годом начинают работать по новой технологии, но мы не способны идти в ногу с технологиями, - сообщил Юджин Ким, главный менеджер SK Hynix.
Многие инвесторы обеспокоены поставкам модулей памяти из Китая, который нарушает все основы спроса. Мы считаем, что данная информация преувеличена и технологии, которые развиваются в Китае останутся на одно или два поколения позади до конца десятилетия или даже больше, - заявил аналитик JPMorgan, Харлан Сур.
Благоприятная оценка DRAM и высокий спрос на модули, существенно увеличат доход Micron. Вместе с повышением цен на DRAM, рынок мобильной связи и серверов станет более требователен. Средняя отпускная цена будут продолжать улучшаться в течение следующих 4-х лет, делая Micron лидером по производству модулей памяти DRAM и NAND, флэш памяти и SSD накопителей.
Также напомню, что компания начинает выпуск модулей GDDR6 (со скоростью передачи данных до 16 Гб/с) уже в конце 2017 года.
Специально для MMGP.RU