Япония заключит соглашение о свободной торговле с ЕС

Японское правительство и Европейский парламент на протяжении пары лет, проводят переговоры о том, чтоб создать зону свободной торговли между Японией и ЕС. Начало переговоров было положено еще в далеком 2011-м году.
Глава японского правительства Синдзо Абэ дал обещание, что приложит все усилия для подписания договора о зоне свободной торговле между Японией и ЕС. Он считает, что этот договор окажет помощь в построении справедливой торговли во всех уголках земного шара. И в свою очередь, он приложит все возможные силы для его подписания и ратификации.
Более конкретно этот вопрос хотят обсудить на встрече высших руководителей Евросоюза и Японии на саммите большой двадцатки в июле этого года.
Как уже сообщалось, что переговоры о зоне свободной торговли между ЕС и Японией ведутся на протяжении нескольких лет. А вот консультации начались в 2011-м году. Первый этап переговоров состоялся в апреле 2013-го года. Правительство Японии в первую очередь хочет отменить высокие ввозные пошлины на свои электронные товары, это порядка 14%, а также на автомобили, это 10%, что весьма немало.
Очевидная выгода от этого соглашения будет и ЕС, ведь некоторые эксперты говорят о том, что в случаи соглашения экспорт товаров из Евросоюза вырастет на 30%. ЕС также хочет, чтоб правительство Японии, отменило запрет на выполнение государственных заказов иностранными компаниями. Помимо этого многие страны Европы хотят отмены пошлин на поставки продуктов питания.
Специально для mmgp.ru