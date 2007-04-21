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Тиньков пообещал клиентам рефинансировать кредиты за удаление Telegram

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Тиньков пообещал клиентам рефинансировать кредиты за удаление Telegram
Владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков пообещал клиентам финансовой организации рефинансирование кредитов и денежное вознаграждение за удаление мессенджера Telegram.



Свое предложение банкир опубликовал на персональной странице в Instagram, отметив, что так и не успел воспользоваться мессенджером Павла Дурова, поскольку предпочитает пользоваться Viber и WhatsApp. Кроме того, Тиньков усомнился в защищенности мессенджера, после чего публично удалил приложение, сообщает BFM.RU.



Многие пользователи оценили такое щедрое приложение банкира и стали публиковать номера своих банковских карт для получения вознаграждения. Вместе с тем в банке «Тинькофф» заявили, что страница в соцсети Олега Тинькова является его личным пространством, а в банке акция не проводится, сообщает телеканал «360».

источник
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