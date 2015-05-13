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Стартап Outschool привлек $1.4 млн для детской образовательной платформы

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#1
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Имя: Станислав
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Стартап Outschool привлек $1.4 млн для детской образовательной платформы

Стартап Outschool, расположенный в Сан-Франциско, привлек $ 1,4 млн посевного финансирования для своей платформы, позволяющая родителям найти и забронировать обучающие мероприятия для детей.
Инвестиционные средства предоставила компания Collab+Sesame в сотрудничестве с Collaborative Fund, Sesame Workshop, некоммерческой образовательной организации с участием инвестора Катерины Фейк, площадки Y Combinator, венчурных фондов SV Angel, FundersClub, Spectrum28, а также Learn Capital. Стартап планирует использовать капитал для дальнейшего роста компании.

Основанная в конце 2015 года соучредителем Ником Гранд, Outschool является разработчиком платформы, которая позволяет родителям находить и бронировать обучающие онлайн мероприятия для детей и студентов в виде группового видео чата или простым обменом сообщений.
Родителей детей используют Outschool для того, чтобы:
  • увеличить знания детей, в частности по главным предметам;
  • заполнить пробелы в знаниях
  • изучать тот материал, который не включен в школьную программу;

Outschool сотрудничает с независимыми преподавателями, которые имеют за плечами опыт работы в государственных школах.

Также напомню, что стартап в ноябре 2015 года привлекал $120 тысяч финансирования от Y Combinator.

Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
венчурные инвесторы, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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