Стартап Outschool привлек $1.4 млн для детской образовательной платформы

Стартап Outschool, расположенный в Сан-Франциско, привлек $ 1,4 млн посевного финансирования для своей платформы, позволяющая родителям найти и забронировать обучающие мероприятия для детей.
Инвестиционные средства предоставила компания Collab+Sesame в сотрудничестве с Collaborative Fund, Sesame Workshop, некоммерческой образовательной организации с участием инвестора Катерины Фейк, площадки Y Combinator, венчурных фондов SV Angel, FundersClub, Spectrum28, а также Learn Capital. Стартап планирует использовать капитал для дальнейшего роста компании.
Основанная в конце 2015 года соучредителем Ником Гранд, Outschool является разработчиком платформы, которая позволяет родителям находить и бронировать обучающие онлайн мероприятия для детей и студентов в виде группового видео чата или простым обменом сообщений.
Родителей детей используют Outschool для того, чтобы:
- увеличить знания детей, в частности по главным предметам;
- заполнить пробелы в знаниях
- изучать тот материал, который не включен в школьную программу;
Outschool сотрудничает с независимыми преподавателями, которые имеют за плечами опыт работы в государственных школах.
Также напомню, что стартап в ноябре 2015 года привлекал $120 тысяч финансирования от Y Combinator.
Перевод специально для MMGP.RU